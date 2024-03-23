Як повідомляє «Німецька хвиля», серед німецьких політиків є застереження про перевантаження та заклики до більш рівномірного розподілу біженців у Європі.
Станом на 12 березня це приблизно на 250 тисяч людей більше, ніж торік, написало 22 березня видання Der Spiegel із посиланням на відповідь МВС депутату опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Александру Трому.
У Німеччині кількість громадян України, які рятуються від російської військової агресії, більша, ніж прохачів притулку з інших країн. Федеральний уряд має враховувати, що Німеччина досягла межі у прийомі українських мігрантів, заявив депутат Тром.
За даними Федерального статистичного відомства, жінки становлять приблизно 80% українських громадян у працездатному віці, які з 2022 року знайшли притулок у Німеччині.
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