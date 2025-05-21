21 травня 2025 року ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у зв’язку з повідомленнями про можливу підготовку Ізраїлю до удару по іранських ядерних об’єктах. Це викликало занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні нафти в ключовому близькосхідному регіоні, відзначає Reuters.

Липневі ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 68 центів, або 1,04%, до 66,06 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 70 центів, або 1,1%, до 62,73 долара за барель.

Згідно з новими розвідувальними даними, отриманими Сполученими Штатами, Ізраїль може бути на етапі підготовки до удару по іранських ядерних об’єктах, про що повідомила телекомпанія CNN, посилаючись на американських чиновників. Проте остаточне рішення ізраїльських лідерів поки що залишається невідомим.

Сировинні аналітики ING попереджають, що така ескалація може загрожувати не лише постачанню з Ірану, але й вплинути на ситуацію в усьому регіоні. Іран, який є третім за величиною виробником нафти серед країн ОПЕК, може заблокувати танкерні маршрути через Ормузьку протоку, що є критично важливим для експорту нафти з Саудівської Аравії, Кувейту, Іраку та ОАЕ.

Цього року США та Іран провели кілька раундів переговорів щодо ядерної програми, але, незважаючи на це, обидві сторони залишаються далекими від компромісу. Президент США Дональд Трамп посилив санкції на експорт іранської нафти, намагаючись змусити Тегеран відмовитися від своїх ядерних амбіцій.

Аналітики ING зазначають, що хоча переговори між США та Іраном можуть дати ринку додатковий імпульс до зростання, наразі вони, здається, вичерпують себе.

Водночас з’явилися ознаки покращення пропозиції нафти: запаси сирої нафти в США зросли на 2,5 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 16 травня, хоча запаси бензину і дистилятів скоротилися. Інвестори чекають на офіційні дані Управління енергетичної інформації США, які мають бути опубліковані пізніше в середу.

Крім того, у травні видобуток нафти в Казахстані зріс на 2%, незважаючи на тиск ОПЕК+ щодо скорочення видобутку, повідомило джерело в галузі.

Раніше CNN повідомила, що американська розвідка отримала дані про підготовку Ізраїлем удару по іранських ядерних об’єктах, незважаючи на спроби адміністрації Трампа досягти дипломатичної угоди з Тегераном.