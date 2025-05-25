Загибель мирних жителів на Херсонщині через обстріли російських військ

Як повідомляє Суспільне.

23 травня внаслідок обстрілу з боку російських військ загинула 73-річна жителька села Кізомис, що на Херсонщині. Про цю трагічну подію повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі в соціальних мережах.

Жінка отримала смертельні поранення під час атаки на населений пункт. Цей інцидент стався на фоні загострення ситуації в регіоні, де, за словами Прокудіна, за добу внаслідок обстрілів загинула також дитина, а дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей, отримали поранення.

Ситуація в Херсонській області залишається вкрай напруженою. Місцева влада закликає жителів дотримуватися заходів безпеки та бути обережними, оскільки загроза обстрілів продовжує існувати.