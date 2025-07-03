Навчання цивільних операторів дронів для боротьби з ворожими безпілотниками в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Дніпропетровській області, в академії “Вихор”, цивільні особи проходять навчання, щоб здобути навички знищення безпілотників, зокрема “шахедів” та розвідувальних дронів, які використовують російські війська. Інструктор на позивний Кім зазначив, що в підрозділах протиповітряної оборони спостерігається нестача фахівців, тому було вирішено залучити цивільних. Наразі в навчанні беруть участь 40 осіб.

Перший тиждень навчання присвячений теоретичним знанням та практиці на симуляторах дронів. На другому тижні учасники переходять до практичних занять на реальних безпілотниках на полігоні.

Студентка з позивним Рись, яка раніше працювала візажисткою, вирішила освоїти військову професію через загрозу, що наближається з боку фронту. Вона керує мультироторним дроном, на якому навчалася літати протягом двох тижнів. Цей тип дрона дозволяє знищувати російські розвідувальні дрони “Орлан” та “Зала”, які коригують ракетні атаки.

“Коли я тільки починала навчатися, у мене було дуже багато сліз. Багато істерики. Я навіть казала, що мене не візьмуть на полігон, бо я не могла пройти трасу на симуляторі. Але я взяла всю свою силу в кулак, всю свою мужність і склала екзамен.” – Студентка Рись

Ветеран війни на позивний Куб, який переселився з Донеччини, також успішно склав екзамен. Він розповів, що не міг залишатися вдома без діла і вирішив допомогти силам протиповітряної оборони.

“Найскладніше було посадити дрон типу Крило, посадити літак. Але я впорався. Біда в тому, щоб завести Крило плавно та повільно на посадку, щоб воно не розбилося. Якщо є вітер, то це викликає складнощі.” – Ветеран Куб

Він підкреслив, що допомога цивільних зменшить навантаження на військових, які зможуть зосередитися на інших важливих завданнях.

Серед учасників навчання є також військові. Один з них, піхотинець на позивний Рим, навчився керувати FPV-дроном всього за один день, а тепер також пілотує дрон типу Крило.

“Планую перехоплювати ‘шахеди’. Хочу збивати, щоб не літали тут. Хай летять в інше місце, назад, звідки злетіли.” – Піхотинець Рим

Інструктор Кім повідомив, що вся група успішно склала практичний іспит. Наступним етапом навчання стане управління дронами вночі, а потім учасники працюватимуть на волонтерських засадах у дивізіоні перехоплювачів, допомагаючи протиповітряній обороні знищувати російські безпілотники.