Обстріл села Стінки на Донеччині 8 червня: загибель цивільного

Про це у Facebook-повідомленні начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова

Вранці 8 червня село Стінки, що входить до Костянтинівської громади на Донеччині, стало мішенню для обстрілу з боку російських військ. Цей напад призвів до загибелі однієї людини.

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив про інцидент у соціальних мережах. За його словами, обстріл відбувся приблизно о 10:30 ранку, і для цього використовувалася ствольна артилерія.

“У результаті обстрілу загинула цивільна особа, отримавши тілесні ушкодження, несумісні з життям, безпосередньо за місцем проживання.” – Сергій Горбунов

Крім того, в адміністрації зазначили, що внаслідок атаки було пошкоджено один з приватних будинків у селі.

Згідно з інформацією аналітичного проєкту “Deep State”, лінія фронту розташована більш ніж за 5 кілометрів від Стінок, що свідчить про небезпеку, яка все ще загрожує цивільному населенню в цьому регіоні.