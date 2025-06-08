Обстріл села Стінки на Донеччині 8 червня: загибель цивільного

Про це у Facebook-повідомленні начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова
Вранці 8 червня село Стінки, що входить до Костянтинівської громади на Донеччині, стало мішенню для обстрілу з боку російських військ. Цей напад призвів до загибелі однієї людини.
Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив про інцидент у соціальних мережах. За його словами, обстріл відбувся приблизно о 10:30 ранку, і для цього використовувалася ствольна артилерія.
“У результаті обстрілу загинула цивільна особа, отримавши тілесні ушкодження, несумісні з життям, безпосередньо за місцем проживання.”
Крім того, в адміністрації зазначили, що внаслідок атаки було пошкоджено один з приватних будинків у селі.
Згідно з інформацією аналітичного проєкту “Deep State”, лінія фронту розташована більш ніж за 5 кілометрів від Стінок, що свідчить про небезпеку, яка все ще загрожує цивільному населенню в цьому регіоні.
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