Помер Кларк Олофссон - легенда стокгольмського синдрому

Про це шведському виданню Dagens ETC повідомила його родинаПро це видання

24 червня, у віці 78 років, помер Кларк Олофссон – один з найвідоміших злочинців Швеції, який став причиною виникнення терміна «стокгольмський синдром». Про це повідомила його родина шведському виданню Dagens ETC.

Кримінальна діяльність Олофссона стала однією з перших, що привернула увагу медіа, перетворившись на справжній цирк. Його називали першим поп-гангстером Швеції. У 2022 році Netflix випустив серіал про його життя, в якому роль Олофссона зіграв Білл Скарсгард.

Олофссон помер у лікарні Арвіка після тривалої хвороби. Його кримінальна кар’єра почалася в молодості: у 19 років він скоїв крадіжку зі зломом під час втечі з в’язниці разом із Гуннаром Норгреном. Після їх затримання Норгрен застрелив поліцейського.

Найбільшу популярність Олофссон здобув у 1973 році, коли протягом шести днів перебував у Kreditbanken у Стокгольмі. Інший злочинець, Янне Олссон, захопив у заручники трьох жінок і чоловіка під час пограбування банку, вимагаючи звільнити Олофссона з в’язниці та відправити його до банку. Влада погодилася, і Олофссон увійшов до будівлі, оточеної поліцією.

Ця подія стала основою для терміна «стокгольмський синдром», що описує ірраціональну прихильність заручників до своїх викрадачів.

На опублікованому поліцією фото зображені троє з чотирьох заручників і Кларк Олофссон (праворуч) у банку в Стокгольмі 27 серпня 1973 року, незадовго до арешту нападників.

У пізнішому інтерв’ю газеті Aftonbladet Олофссон стверджував, що його попросили стати «внутрішньою людиною» для забезпечення безпеки заручників в обмін на пом’якшення покарання, але звинуватив чиновників у невиконанні угоди.

Як зазначає BBC, Олофссон переконав одну із заручниць, Крістін Енмарк, поговорити телефоном зі шведським прем’єр-міністром від імені грабіжників. Вона просила дозволити їй покинути банк разом із викрадачами.

“Я повністю довіряю Кларку та грабіжнику… Вони нічого нам не зробили. Навпаки, вони були дуже приємними… Хочете вірте, хочете ні, але ми тут чудово провели час.” – Заручниця Крістін Енмарк

Протягом кількох телефонних дзвінків Енмарк висловлювала страх, що поліція може завдати шкоди викрадачам, і захищала їхні дії. Ситуація завершилася через шість днів, коли поліція прорвала дах банку і застосувала сльозогінний газ.

Спочатку заручники відмовлялися залишити викрадачів, побоюючись розстрілу поліцією, а згодом відмовилися свідчити проти Олофссона та Олссона.

Відтоді експерти дискутують, чи є «стокгольмський синдром» справжнім психічним розладом, чи це захисний механізм для подолання травматичних ситуацій. Термін ввів шведський кримінолог і психіатр Нільс Беєрот.

Олофссон був рецидивістом і провів більшу частину свого життя у в’язниці. У 1980-х роках він переїхав до Бельгії, де жив із дружиною. Пізніше його засудили за незаконний обіг наркотиків. Також він був причетний до пограбування Музею сучасного мистецтва в Стокгольмі у 1993 році, де викрали роботи на півмільярда крон.

Останній раз його звільнили у 2018 році після відбування покарання за злочини, пов’язані з наркотиками. За кілька років до смерті його вразила загадкова хвороба, через яку він схуд на 46 кілограмів, повідомляло Dagens ETC.