Розбір завалів у Києві після обстрілу 6 червня: відновлення метро та електропостачання

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій міста Києва

Рятувальники Києва завершили роботи з розбору завалів після російського обстрілу, що стався 6 червня в Солом’янському районі. Цей процес тривав три дні, і про його завершення повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Вивезли понад 3 тис. т залишків будівельних конструкцій… До розбору завалів на вечір 8 червня залучалися 99 надзвичайників та 39 одиниць техніки.” – ДСНС Києва

Внаслідок комбінованої атаки Росії ракетами та безпілотниками в ніч на 6 червня загинули троє людей, а 32 отримали поранення. Уламки та влучання були зафіксовані в шести районах столиці.

Через пошкодження колій і кабелів, які стали наслідком атаки, наземні станції метро від “Дніпра” до “Лісової” були тимчасово закриті. Поїзди курсували лише між “Академмістечком” і “Арсенальною” з інтервалом 4,5 хвилини. Для зручності пасажирів був запущений тимчасовий автобусний маршрут № 1М, який дублював станції червоної гілки.

Близько 19:00 рух поїздів на “червоній” лінії метро було відновлено.

Внаслідок атаки частина лівого берега Києва залишилася без електропостачання, але світло повернули мешканцям близько 16:00.

Зранку 8 червня міський голова Віталій Кличко повідомив, що в лікарнях залишаються 18 поранених, з яких шестеро перебувають у тяжкому стані.