Розчищення завалів на Херсонщині: 20 тисяч тонн сміття вивезено

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На правобережжі Херсонщини реалізується ініціатива Програми розвитку ООН в Україні, спрямована на розчищення завалів будівель, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Вже вивезено понад 20 тисяч тонн будівельного сміття та уламків. Завершено роботи на чотирьох об’єктах, а на трьох інших вони продовжуються.

У одному з сіл Херсонського району завершується демонтаж зруйнованого будинку культури, про що розповів майстер Олександр Крупський.

“Зараз ми здебільшого вивозимо все сортоване по групах і категоріях сміття на сміттєзвалище, яке надала місцева влада. Одна зі складностей полягала в тому, що будівля була триповерховою та мала прибудову, яку також демонтували за допомогою техніки – екскаваторів, автокранів та автовишок.”

Світлана Ященко, працівниця вагового контролю, зазначає, що всі роботи виконуються відповідно до встановлених протоколів.

“Коли завантажена машина заїжджає на ваги, я складаю показники по всіх осях та віднімаю тару – так отримую чисту вагу вантажу, який вивозять з даного об’єкту. Це потрібно для контролю, щоб розуміти, скільки чого вивезли та скільки ще залишається. Все заміряємо, підсумовуємо і відповідно ведемо облік. Окремо сортуємо азбест, будівельні матеріали, бетон та інші відходи: пластик, деревину тощо. Для того, щоб усе було посортоване на звалищі й надалі йшло на перероблення.”

Будинок культури зазнав значних пошкоджень під час бойових дій у 2022 році, про що розповів заступник начальника сільської військової адміністрації Андрій Микитін.

“Раніше тут проходили різноманітні заходи, збиралися люди. Були концерти, дискотеки, була зала відпочинку для дітей і для дорослих. Але під час окупації у 2022 році це була межа та лінія зіткнення, де відбувались інтенсивні бойові дії. Внаслідок цього будівля зазнала пошкоджень.”

Андрій Микитін також зазначив, що жителі села ховалися у підвалі будинку культури під час обстрілів. Після деокупації спеціальна комісія дійшла висновку, що будівля не підлягає відновленню, і громада подала заявку до Програми розвитку ООН на демонтаж, про що розповів інженер Ярослав Задворний.

“Наразі тривають роботи. Їх розпочали 23 травня цього року і планують завершити 20 липня. Зараз демонтують перший поверх. Це була двоповерхова будівля. Працюють близько 14 людей, зокрема чотири жінки. До робіт залучили чотири самоскиди, два екскаватори та навантажувач. На етапі демонтажу плит та азбесту також працював автокран.”

Інженер додав, що наступним етапом після демонтажу є сортування матеріалів та їх поділ на групи.

“Від цього залежить можливість подальшого використання цих матеріалів. Саме тому ми їх сортуємо, а не просто змішуємо докупи.”

Перед вивезенням на сміттєзвалище всі матеріали ретельно сортують.

Роботи, організовані Програмою розвитку ООН в Україні, проходять за фінансової підтримки уряду Кореї.

“Мета – не просто розчистити територію, але й відсортувати матеріал та підтримати ініціативи з налагодження нормативно-правової бази в розрізі повторного використання відходів, тому що це теж важливо. Проєкт націлений не тільки на розчищення території від уламків, але й на створення сталих методів та підходів поводження з відходами руйнації на всіх рівнях. Для цього також проводять навчання та консультації.”

У рамках ініціативи ПРООН на Херсонщині вивезли понад 20 тисяч тонн будівельного сміття та залишків зруйнованих будівель.

Після завершення робіт на місці колишнього будинку культури планується перейти до демонтажу зруйнованого дитячого садка, про що повідомив Андрій Микитін.

“Агресор систематично обстрілював, не обираючи цілей: чи це військові, чи цивільні. Внаслідок цього заклад був значно пошкоджений. До війни там навчалися близько 100 дітей.”

Після демонтажу планується звести нову будівлю в іншому місці, де розмістять і дитячий садок, і школу.