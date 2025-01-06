Компанія Cloudflare оприлюднила свій річний звіт Radar за 2024 рік, що охоплює найважливіші події та зміни в інтернет-просторі. У звіті розглянуто тренди у використанні інтернету, вплив технологій штучного інтелекту, розвиток глобальної інфраструктури, безпекові виклики та адаптацію до нових реалій.

Звіт, опублікований Cloudflare.

Зростання глобального інтернет-трафіку

У 2024 році інтернет став ще більш важливою складовою людського життя, що відображено у постійному зростанні глобального трафіку. Активність користувачів посилилася завдяки популяризації дистанційної роботи, онлайн-навчання та електронної комерції.

Одним із ключових факторів стала популярність мобільного інтернету. Згідно зі звітом, значна частка трафіку генерується саме через смартфони, що демонструє зміну способів доступу до цифрових платформ.

Найпопулярніші сервіси: Google лідирує

Серед усіх платформ Google знову посів перше місце за популярністю у 2024 році. Його домінування забезпечили нові продукти, засновані на штучному інтелекті, такі як оновлена версія Google Bard.

Також стрімке зростання продемонстрували сервіси генеративного AI, що стали невід’ємною частиною бізнесу та щоденного життя. Ці технології сприяли автоматизації завдань і забезпечили новий рівень ефективності для користувачів.

Штучний інтелект та веб-краулери

Звіт 2024 року звертає увагу на зростання ролі AI-ботів у створенні трафіку. Штучний інтелект використовується для сканування веб-сторінок і збору даних, які необхідні для тренування алгоритмів. Однак Cloudflare попереджає про ризики, пов’язані з неконтрольованим використанням таких технологій.

“Розвиток AI повинен супроводжуватися створенням чітких стандартів і правил для забезпечення прозорості та безпеки”, – зазначено в аналізі.

Постквантова безпека: підготовка до нової епохи

Однією з найважливіших подій року стало впровадження постквантового шифрування в протокол TLS 1.3. Це дозволило підвищити рівень безпеки даних та підготувати інфраструктуру до потенційних загроз, які можуть виникнути із розвитком квантових комп’ютерів.

Такий крок демонструє готовність до майбутніх викликів, зокрема до кіберзагроз, пов’язаних із швидким розвитком технологій.

Якість інтернету в різних регіонах світу

У звіті Cloudflare проаналізовано стан інтернет-інфраструктури у різних регіонах. Найкращі показники спостерігаються у розвинених країнах, де впровадження 5G та оптоволоконних технологій дозволило забезпечити стабільне та швидке підключення.

Водночас у країнах із слабкою інфраструктурою користувачі досі стикаються з обмеженим доступом до мережі, низькою швидкістю з’єднання та високими затримками.

Виклики кібербезпеки

2024 рік також став роком численних кібератак, спрямованих на урядові установи, бізнес та користувачів. Cloudflare підкреслила необхідність посилення безпеки, наголосивши на важливості оновлення захисних систем та впровадження сучасних методів боротьби з хакерськими атаками.

Прогнози на 2025 рік

Аналітики Cloudflare прогнозують, що у 2025 році ключовими напрямками залишаться:

розвиток штучного інтелекту та його інтеграція в бізнес-процеси;

підвищення якості та доступності інтернету в усьому світі;

посилення заходів кібербезпеки;

подальше впровадження постквантових технологій.

“Інтернет стає не лише швидшим і розумнішим, але й більш безпечним. Наше завдання – забезпечити його доступність для всіх користувачів”, – йдеться у підсумках звіту.

Завершуючи рік, компанія наголосила, що розвиток технологій 2024 року формує фундамент для наступного десятиліття. Особливу увагу у 2025 році буде приділено захисту від кіберзагроз, розвитку інфраструктури та подальшому впровадженню постквантових стандартів безпеки.