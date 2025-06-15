Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року розпочався з захоплюючого матчу, в якому єгипетський “Аль-Ахлі” та американський “Інтер” Маямі завершили гру внічию без голів (0:0).

Цей турнір став першим після реформи, що збільшила кількість учасників до 32 клубів, які розділені на вісім груп по чотири команди.

Матч-відкриття відбувся в групі A, де “Аль-Ахлі”, 12-разовий переможець азійської Ліги чемпіонів, зустрівся з “Інтером” з Маямі, для якого це був дебют на клубному чемпіонаті світу.

Як же пройшов цей поєдинок?

На 30-й хвилині “Аль-Ахлі” забив гол, але м’яч нападника Абу Алі не був зарахований через офсайд. Наприкінці першого тайму єгиптяни отримали шанс на пенальті, але Трезеге не зміг переграти воротаря Оскара Устарі.

Ліонель Мессі двічі намагався вразити ворота “Аль-Ахлі”, але безуспішно: спочатку його штрафний удар на 64-й хвилині влучив у стійку, а на 90+6-й хвилині його спробу з-під поперечини відбив Мохамед Ель-Шенаві.

У першій половині матчу “Аль-Ахлі” створив більше моментів (5 гольових нагод), але після перерви ініціатива перейшла до “Інтера”, який завдав 10 ударів по воротах суперника, з яких 5 – у площину.

Воротарі обох команд, Ель-Шенаві та Устарі, продемонстрували відмінну гру, здійснивши 14 сейвів. Найкращим гравцем матчу визнали аргентинського голкіпера “Інтера” Устарі.

Клубний ЧС-2025. Перший тур

“Аль-Ахлі” (Єгипет) – “Інтер Маямі” (США) 0:0

Клубний ЧС-2025: турнірна таблиця групи A

“Аль-Ахлі” (Єгипет) – 1 очко (1 матч), 0:0 (різниця голів)

“Інтер” Маямі (США) – 1 (1), 0:0

“Порту” (Португалія) – 0 (0), 0:0

“Палмейрас” (Бразилія) – 0 (0), 0:0

Наступний матч у групі A відбудеться в ніч на понеділок, 16 червня, де зустрінуться “Порту” та “Палмейрас”. “Інтер Маямі” зіграє свій другий тур у четвер, 19 червня, проти португальців, а “Аль-Ахлі” зустрінеться з бразильським клубом.