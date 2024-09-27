Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених ліванських посадовців служби безпеки.

Співрозмовники заявили, що технологія була настільки розвинутою, що її практично неможливо було виявити. Співробітники служби безпеки Лівану спостерігали за серією контрольованих вибухів деяких пейджерів, у той час, як тривали розслідування того, хто виготовив пристрої бездротового зв’язку та як вони потрапили до Хезболли.

Один зі співрозмовників заявив, що вибухівку було заховано всередині акумуляторів настільки складним способом, що її неможливо було виявити. При цьому він не уточнив, які перевірки пройшли пейджери перед ввезенням до країни.

Інший представник спецслужби повідомив, що оглянув один із пейджерів і спостерігав, як той вибухнув. За його словами, вибухова речовина була “вкраплена” в літієву батарею пейджера. Він додав, що ніколи не бачив нічого подібного.

Ліванська влада встановила, що пристрої були підірвані шляхом надсилання їм електронних повідомлень, згідно з листом, з яким ознайомились журналісти CNN.