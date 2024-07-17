Секретна служба посилила заходи безпеки після отримання інформації про іранську змову з метою вбивства кандидата на пост президента США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що влада США в останні тижні отримала розвіддані від агентурного джерела про змову Ірану з метою замаху на Дональда Трампа, що призвело до посилення заходів безпеки Секретної служби навколо колишнього президента.

Представник національної безпеки США заявив, що Секретна служба і виборчий штаб Трампа були обізнані про загрозу ще до суботнього мітингу.

Однак, у штабі Трампа не розкривають, чи було йому відомо про іранську загрозу.

“Ми не коментуємо деталі безпеки президента Трампа. Усі питання слід направляти до Секретної служби США”, — цитує відповідь штабу CNN.

Водночас, за словами джерел, немає жодних вказівок на те, що Томас Метью Крукс, потенційний убивця, який робив замах на колишнього президента, був пов’язаний зі змовою.

Як пише CNN, існування загрози з боку ворожої іноземної розвідки та посилені заходи безпеки Трампа піднімають нові питання про недоліки безпеки на суботньому мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Як повідомлялося, на передвиборчому мітингу 20-річному чоловікові вдалося проникнути на прилеглий дах і здійснити постріли, внаслідок яких було поранено колишнього президента Трампа.