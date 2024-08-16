Про це пише CNN.

За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації, а в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності Atacms для постачання Україні.

У зв’язку з цим Вашингтон вважає, що ці ракети краще використовувати для продовження атак по тимчасово окупованому Криму.

Деякі офіційні особи також висловили занепокоєння, що Україна, яка, за словами одного західного чиновника, направила частину своїх більш досвідчених сил на Курськ, могла створити слабкі місця на власних лініях фронту.