Про це пише CNN.
“Я задоволений і з почуттям подяки повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки”, – заявив він.
Також він під час розмови із журналістами розкритикував політику чинного президента США Джо Байдена. Венс стверджував, що Байден завдає шкоди таким громадам, як та, де він виріс – Огайо.
“Якимось чином забудовник з Нью-Йорка, на ім’я Дональд Трамп, був правий у всіх цих питаннях, а Байден – ні. Джо Байден облажався, і моя громада заплатила за це ціну”, – сказав він.
Венс додав, що країна потребує лідерів, “які б поставили Америку на перше місце”.
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