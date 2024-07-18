Сенатор Джеймс Девід Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду американського віцепрезидента від Республіканської партії на майбутніх виборах.

Про це пише CNN.

“Я задоволений і з почуттям подяки повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки”, – заявив він.

Також він під час розмови із журналістами розкритикував політику чинного президента США Джо Байдена. Венс стверджував, що Байден завдає шкоди таким громадам, як та, де він виріс – Огайо.

“Якимось чином забудовник з Нью-Йорка, на ім’я Дональд Трамп, був правий у всіх цих питаннях, а Байден – ні. Джо Байден облажався, і моя громада заплатила за це ціну”, – сказав він.

Венс додав, що країна потребує лідерів, “які б поставили Америку на перше місце”.