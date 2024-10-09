Головнокомандувач Збройних сил США в Європі Крістофер Каволі підготував перелік озброєння, яке, на його думку, США можуть надати Україні для зміцнення її обороноздатності проти російської агресії, і передав цей список до Конгресу.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на обізнані джерела.

Як стверджують джерела журналістів, до цього переліку увійшли ракети класу “повітря-земля” Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), відомі своєю високою точністю та великою дальністю, що залежить від модифікації. Також серед запропонованих систем фігурує система зв’язку Link 16 – мережа для обміну даними, яку використовують США та країни НАТО для покращення координації бойових систем, особливо під час протиповітряної та протиракетної оборони.

Україна неодноразово зверталася до США з проханням про постачання цих видів озброєння, повідомляє ще одне джерело CNN, обізнане з ситуацією.

У документі Каволі не пояснюється, чому зазначені системи досі не передані Україні, однак раніше американські офіційні особи висловлювали занепокоєння тим, що чутливі технології можуть потрапити до Росії. Це побоювання, ймовірно, стосується й системи Link 16.

Окрім того, джерело зазначає, що ракети “повітря-земля”, які запускаються з винищувачів, можуть бути неефективними для України за відсутності контролю над повітрям.

За інформацією CNN, попри майже трирічну війну, Україна продовжує запитувати у США сучасне озброєння та скасування обмежень на використання систем великої дальності. Однак з наближенням президентських виборів у США виникає невизначеність щодо подальшої підтримки України, хоча Вашингтон заявляє про свої наміри забезпечити її армію необхідним обладнанням щонайменше до кінця 2025 року.