Правоохоронці ідентифікували чоловіка, якого було вбито під час спроби замаху на експрезидента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у штаті Пенсільванія.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву губернатора штату Джоша Шапіро.

За словами Шапіро, вбитого чоловіка звали Корі Комператоре, який був пожежником. Він описав загиблого як “палкого прихильника колишнього президента”.

“Я щойно розмовляв з дружиною Корі та двома його доньками. Корі був батьком. Корі був пожежником. Корі ходив до церкви щонеділі. Корі любив свою громаду. Найбільше Корі любив свою сім’ю”, — заявив губернатор Пенсільванії.

Шапіро додав, що “всі лідери повинні знизити температуру і піднятися над ненависною риторикою, яка існує, і шукати кращого, світлого майбутнього для цієї нації”.

Зазначається, що Комператоре був одним із 10 тисяч людей, які були присутніми на цьому мітингу.

Ввечері у суботу, 13 липня, коли Дональд Трамп виступав перед прихильниками в місті Батлер, штат Пенсильванія, невідомий відкрив вогонь.