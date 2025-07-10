Коаліція охочих відкриває штаб-квартиру в Парижі для підтримки України

Про це повідомляє сайт британського уряду

«Коаліція охочих» оголосила про створення постійної штаб-квартири в Парижі та плани щодо відкриття координаційного центру в Києві. Це рішення було ухвалене під час віртуальної зустрічі, в якій взяли участь прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці.

Вперше до зустрічі приєдналися представники США, серед яких спеціальний президентський посланець генерал Кіт Келлог, а також сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль.

Основною метою створення багатонаціональної сили є готовність до розгортання одразу після завершення бойових дій в Україні, щоб стримувати російську агресію. Штаб-квартира в Парижі буде діяти під спільним керівництвом Великої Британії та Франції, а через рік планується її перенесення до Лондона.

Серед ключових завдань коаліційних сил – відновлення українських сухопутних військ, захист повітряного простору разом із Повітряними силами України, а також розмінування Чорного моря для забезпечення безпечного судноплавства.

Лідери країн-учасниць засудили ракетні обстріли українських міст з боку Росії та підкреслили важливість посилення допомоги Україні для захисту її критичної інфраструктури та цивільного населення.

“Підтримка України є життєво необхідною не лише для українського народу, а й для безпеки всієї Європи. Велика Британія цьогоріч надасть Україні рекордні £4,5 млрд військової допомоги та співпрацюватиме з українською оборонною промисловістю для розвитку передових технологій, зокрема виробництва безпілотників.” – Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії

Минулого місяця партнери України пообіцяли військову допомогу на суму 40 мільярдів євро на 2025 рік.

10 липня у Римі відбулося засідання «коаліції охочих» у гібридному форматі, в якому взяли участь президент Франції Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер через відеозвʼязок.

2 березня британський прем’єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Києвом для представлення мирного плану Вашингтону. Він зазначив, що такі домовленості були досягнуті після розмов із Зеленським та французьким лідером Емманюелем Макроном. Стармер також додав, що до цієї роботи можуть приєднатися ще одна або дві держави.

15 березня відбулася онлайн-зустріч «коаліції охочих» за участю близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Серед учасників були представники ЄС, НАТО, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Президент Зеленський після зустрічі зазначив, що такі заходи на підтримку України стають «майже щотижневими».

За інформацією Bloomberg, Велика Британія та Франція працюють над планом для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

27 березня у Парижі відбулася ще одна зустріч «коаліції охочих», за підсумками якої президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ країн коаліції підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.