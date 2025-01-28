Як повідомляє France 24, хлорат виявили під час перевірки на виробничому підприємстві в Генті, Бельгія. Відкликання стосується продукції в банках та скляних пляшках, що продається з листопада в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі.
Серед брендів, які відкликають: Minute Maid, Nalu, Royal Bliss, Tropico, Fuze Tea, Coke та Sprite. Продукція має виробничий код від 328 GE до 338 GE.
Більшість напоїв вже вилучили з магазинів, і ризик для споживачів незалежні експерти оцінили як “дуже низький”. Компанія наголосила, що скарг від споживачів не надходило.
-
- У Великій Британії 200 компаній запровадили чотириденний робочий тиждень
- Китайська компанія DeepSeek випустила чат-бота, що обійшов ChatGPT
- Самостійно виконає всю вашу роботу: розробники ChatGPT представили новий інструмент “Оператор”