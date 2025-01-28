Європейський підрозділ компанії Coca-Cola Europacific Partners відкликає свої напої в шести країнах Європи через виявлений підвищений рівень хлорату, який може становити загрозу для здоров’я.

Як повідомляє France 24, хлорат виявили під час перевірки на виробничому підприємстві в Генті, Бельгія. Відкликання стосується продукції в банках та скляних пляшках, що продається з листопада в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі.

Серед брендів, які відкликають: Minute Maid, Nalu, Royal Bliss, Tropico, Fuze Tea, Coke та Sprite. Продукція має виробничий код від 328 GE до 338 GE.

Більшість напоїв вже вилучили з магазинів, і ризик для споживачів незалежні експерти оцінили як “дуже низький”. Компанія наголосила, що скарг від споживачів не надходило.