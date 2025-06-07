Коко Гофф – чемпіонка Відкритого чемпіонату Франції-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Коко Гофф здобула титул чемпіонки Відкритого чемпіонату Франції-2025, обігравши у фіналі першу ракетку світу Аріну Сабалєнку. Цей матч став 11-м у їхньому особистому протистоянні, де до цього обидві тенісистки мали по п’ять перемог.

На шляху до фіналу Гофф перемогла француженку Луа Буассон, яка потрапила до топ-4 турніру завдяки вайлдкарду, тоді як Сабалєнка здолала польську тенісистку Ігу Швьонтек, яка раніше вибила з турніру Еліну Світоліну.

Фінал розпочався з переваги Сабалєнки, яка виграла чотири з перших п’яти геймів. Проте Гофф змогла зрівняти рахунок. Перший сет завершився на тайбрейку, де сильнішою виявилася Сабалєнка з рахунком 7:5. У цьому сеті білоруска зробила більше віннерів, але й допустила більше невимушених помилок.

Другий сет пройшов під контролем Гофф, яка за 35 хвилин виграла його з рахунком 6:2, реалізувавши три брейкпойнти. Американка знову показала менше помилок і більше віннерів, що дозволило їй зрівняти рахунок у матчі.

У вирішальному третьому сеті Гофф двічі виграла брейкпойнти у Сабалєнки і завершила матч перемогою 6:4, здобувши свій другий титул Великого шлему.

Результат фіналу Ролан Гаррос-2025:

Аріна Сабалєнка (1) – Коко Гофф (США, 2) 1:2 (7:6(5), 2:6, 4:6)

Ця перемога стала для Коко Гофф першою на Ролан Гарросі та другим титулом Великого шлему в її кар’єрі. Вона також стала першою тенісисткою з часів Амелі Моресмо, яка виграла свої перші два титули Великого шлему, обігравши одну й ту ж суперницю – Аріну Сабалєнку.

Крім того, Гофф стала першою тенісисткою, яка виграла фінал турніру Великого шлему проти першої ракетки світу, програвши при цьому перший сет. Раніше подібне досягнення було лише у Серени Вільямс на Вімблдоні-2005 та Штефі Граф на Ролан Гарросі-1999.