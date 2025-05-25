Зоотерапія у 108-й бригаді ЗСУ: як собаки допомагають зняти бойовий стрес

Як повідомляє Суспільне.

Група контролю бойового стресу 108-ї бригади тероборони ЗСУ активно працює з військовими, проводячи тренінги та зоотерапію. Начальниця служби Альона розповідає, що під час навчань, спрямованих на зменшення стресу на передовій, її собака Тося стає важливим помічником для бійців.

Альона, яка очолює психологічну групу, зазначає, що Тося вже третій рік супроводжує її в роботі. «Це справжній релакс. Навіть коли ми перебуваємо в окопі, ми віддаємо собаку хлопцям, і вона з радістю облизує їх руки», – ділиться вона.

Військовослужбовець Олексій розповідає, як Тося одразу підійшла до нього і залізла на руки. «Вона сама прийшла до мене. Це не моя собака, але вона відчула, що я їй подобаюсь. Вона вміє відчувати людей і знає, кому потрібна», – говорить він.

Взаємодія з собаками в таких стресових умовах має позитивний вплив на військовослужбовців, допомагаючи їм зняти напругу та покращити емоційний стан. Цей підхід до психологічної підтримки стає все більш популярним серед військових, адже тварини здатні створити атмосферу довіри та спокою.