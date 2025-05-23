Міфи про приготування м’яса: як правильно маринувати, солити і смажити стейк

Як повідомляє Суспільне.

Приготування м’яса оточене безліччю міфів і помилок, які можуть заплутати навіть досвідчених кухарів. Наприклад, чи дійсно потрібно дозволяти стейку досягти кімнатної температури перед приготуванням? Або чи справді варто перевертати стейк лише один раз? Ці та інші поширені уявлення можуть створити враження, що приготування м’яса – це складний процес, що вимагає спеціальних знань і навичок. Проте насправді все набагато простіше.

У цій статті ми розглянемо найпоширеніші міфи про приготування м’яса, від маринування до соління, і спробуємо розібратися, що з цього дійсно має значення.

Визначення ступеня просмаження стейка на дотик

Чи чули ви, що можна визначити ступінь просмаження стейка, торкаючись його? Наприклад, якщо стейк на дотик нагадує шкіру між великим і вказівним пальцем, це медіум-рер, а якщо схожий на нижню частину долоні – це медіум. Хоча це звучить логічно, насправді кожна рука має свої особливості, і точність такого методу сумнівна. Краще використовувати харчовий термометр для визначення внутрішньої температури м’яса.

46-49°C – extra-rare: стейк залишається холодним у центрі.

51°C – rare: червона середина, м’ясо прогріте, але ще сире.

54°C – medium-rare: краєчки сірі, серединка рожево-червона.

60°C – medium: центр соковитий, колір м’яса наближається до сірого.

65°C – medium-well: трохи прозорої рідини в центрі, краєчки сухі.

70°C – well-done: повністю просмажений стейк без соку.

Загалом, безпечно вживати стейки, приготовані до температури близько 60°C. Якщо ви не впевнені в якості м’яса, краще обрати більш просмажений варіант.

Маринування для ніжності м’яса

Маринування м’яса в кислому середовищі, наприклад, з використанням оцту або соку, може зробити його ніжнішим. Проте, якщо маринувати занадто довго, це може призвести до жорсткості м’яса. Кислота може зруйнувати білкові клітини, але надмірна обробка призведе до зворотного ефекту.

Краще використовувати кисломолочні продукти, такі як йогурт або кефір, для маринування, оскільки молочна кислота діє м’якше. Однак не залишайте м’ясо в такому маринаді більше доби, щоб уникнути ризику розмноження бактерій.

Соління м’яса: міфи та реальність

Дискусії про те, коли солити м’ясо, тривають вже давно. Деякі кухарі вважають, що сіль висушує м’ясо, тому її потрібно додавати безпосередньо перед приготуванням. Насправді, сіль може допомогти зберегти вологу, якщо її використовувати правильно. Наприклад, натирання м’яса сіллю за добу до приготування може покращити його смак.

Вибір часу для соління залежить від ваших уподобань. Експериментуйте, щоб знайти оптимальний варіант для себе.

Чи потрібно мити м’ясо?

Важливо пам’ятати, що мити м’ясо перед приготуванням не потрібно. Багато організацій з безпеки харчових продуктів рекомендують цього уникати, оскільки вода не знищує бактерії, а може лише рознести їх по кухонних поверхнях. Найкраще дотримуватися чистоти на кухні, використовуючи окремі дошки для нарізання та ретельно миючи руки.