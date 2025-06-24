Імпічмент Трампа через удари по Ірану: ініціатива конгресмена Ел Гріна

Про це The Hill

Конгресмен-демократ з Техасу Ел Грін оголосив про свій намір ініціювати процедуру імпічменту проти президента США Дональда Трампа. Причиною цього стали несанкціоновані удари по іранських ядерних об’єктах, які були здійснені без погодження з Конгресом. У резолюції, опублікованій в The Hill, зазначається, що Трамп “зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принципи поділу влади, і перетворює американську демократію на авторитаризм, неконституційно узурпуючи повноваження Конгресу оголошувати війну”.

Документ підкреслює, що одностороннє використання сили президентом без дозволу Конгресу є зловживанням владою, яке відбувається в умовах відсутності безпосередньої загрози для США, що веде до деградації демократії.

“Одностороннє, нічим не спровоковане застосування сили президентом Трампом без дозволу чи повідомлення Конгресу є зловживанням владою за відсутності безпосередньої загрози для США, що сприяє деградації американської демократії до авторитаризму.” – Резолюція Ел Гріна

Відповідно до статті 1 Конституції США, Конгрес має виключне право оголошувати війну. У резолюції Трамп охарактеризований як “авторитарний президент” і “загроза для американської демократії”. Грін також нагадав про події 6 січня 2021 року, напад на Капітолій, а також про суперечливу імміграційну політику та нападки на федеральних суддів, що підкріплює його прагнення до імпічменту.

Конгресмен звинуватив Трампа у фактичному оголошенні війни Ірану, заявивши:

“Я прийшов до Конгресу не для того, щоб бути спостерігачем, як президент зловживає владою та перетворює американську демократію на авторитаризм, а сам є авторитарним президентом. Несанкціоноване бомбардування Ірану президентом Трампом є фактичним оголошенням війни. Жоден президент не має права втягувати цю країну у війну без дозволу народних представників.” – Ел Грін

24 червня Трамп оголосив про 12-годинне припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, після чого війна вважатиметься завершеною. Проте Ізраїль звинуватив Іран у порушенні перемир’я, стверджуючи, що той випустив ракету по півночі країни, хоча Іран ці звинувачення спростовує.

22 червня американські військові завдали ударів по трьох іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози, і що об’єкти були повністю знищені. Він також попередив про можливі масштабніші удари, якщо мир з Іраном не буде досягнуто.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари, тоді як іранське державне телебачення повідомило, що об’єкти були евакуйовані заздалегідь.

19 червня Білий дім оголосив, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже неодноразово ставали цілями ізраїльських атак з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

23 червня Іран у відповідь запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході, зокрема в напрямку Катару та Іраку. Міністр оборони Катару повідомив, що системи ППО перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.

Президент Трамп відреагував на ракетний обстріл, назвавши його “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він також запевнив, що серед американців немає постраждалих.