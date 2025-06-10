Конгресмен Марк Грін йде у відставку після важливого голосування

Як пише видання Reuters

9 червня 2025 року конгресмен від Республіканської партії Марк Грін оголосив про своє рішення піти у відставку з Конгресу США. Це сталося під час його заяви, яку оприлюднило агентство Reuters.

Грін повідомив, що планує залишити свою посаду після повторного голосування в Палаті представників, яке стосується великого податково-бюджетного законопроєкту, ініційованого президентом Дональдом Трампом.

“Нещодавно мені запропонували захопливу можливість у приватному секторі, від якої я не зміг відмовитися. У зв’язку з цим сьогодні я повідомив спікера та Палату представників про свій намір подати у відставку з Конгресу після повторного голосування щодо пакету примирення.” – Марк Грін

Згідно з інформацією, після відставки Гріна кількість місць Республіканської партії в Палаті представників зменшиться до 219, тоді як демократи матимуть 212 місць. Це може вплинути на політичну ситуацію в Конгресі, оскільки баланс сил стане більш рівним.