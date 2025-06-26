Суперечка навколо виставки з презервативом 1830 року в Рейксмузеї Амстердама

Про користовання повідомлює The Art Newspaper.

В Амстердамському Рейксмузеї розгорілася суперечка навколо виставки, де представлено унікальний експонат – презерватив, виготовлений з овечого апендикса, що датується приблизно 1830 роком. На ньому зображена напівоголена черниця в оточенні трьох церковників, а також напис французькою мовою Voilà mon choix (“Ось мій вибір”). Цей предмет викликав обурення серед релігійних організацій.

Християнська організація Stichting Civitas Christiana разом із молодіжним рухом TFP Student Action Europe ініціювали протест проти виставки, називаючи експонат “блюзнірством” та “образою католицької церкви і голландської нації”. Минулого тижня активісти роздали понад 5000 листівок біля входу до музею та провели дво-денні протести з участю 11 осіб.

“Експонат є прикладом антиклерикальної пропаганди, пов’язаної з Французькою революцією.”

Представник Рейксмузею зазначив, що суд заборонив активістам поширювати неправдиві заяви про кампанію з сексуального здоров’я. Кураторка виставки Джойс Зелен підкреслила, що експонат викликає великий інтерес у відвідувачів і є частиною традиції сатиричних зображень релігії. Вона пояснила, що гумористичне зображення є переосмисленням сюжету “Суд Паріса”, а не політичним актом.

Відвідувачі музею також виявляють зацікавленість. Туристка з Австралії Венді Кіндред зазначила:

“Це щось незвичне. Але ми в Амстердамі – місті з багатою сексуальною історією. Це частина минулого.” – Венді Кіндред

Виставка Safe Sex?

Виставка Safe Sex?, що відкрилася на початку червня в Рейксмузеї, присвячена історії сексуального здоров’я та життю секс-працівниць XIX століття. Центральним експонатом став презерватив з 1830-х років, ймовірно, виготовлений у Франції для клієнтів елітного борделю.

Цей предмет поєднує функцію контрацептива та сатиричного сувеніра, адже на ньому зображена напівоголена черниця, яка обирає серед трьох оголених ченців. У той час презервативи були табуйовані, особливо церквою, і продавалися підпільно – у борделях, перукарнях або спеціалізованих крамницях.

Кураторка Джойс Зелен пояснила, що композиція наслідує античний сюжет про суд Паріса, де герой мав обрати найвродливішу богиню. Вона вважає, що презерватив міг належати освіченому покупцеві з почуттям гумору. Експонат придбали на аукціоні в Гарлемі за 1000 євро і розмістили у скляній вітрині поруч із графікою та малюнками, що ілюструють теми сексуальної роботи та охорони здоров’я.

За словами кураторки, презерватив, ймовірно, ніколи не використовували, і його створили радше як провокаційний подарунок.