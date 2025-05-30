Суперечливий звіт Роберта Кеннеді-молодшого MAHA та реакція Білого дому

Звіт глави американського міністра проаналізувало новинне агентство NOTUS

Роберт Кеннеді-молодший, очільник Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США, нещодавно представив доповідь під назвою “Зробімо Америку знову здоровою” (MAHA). Цей документ викликав значний резонанс, оскільки в ньому містяться посилання на дослідження, які насправді не існують. У відповідь на цю ситуацію Білому дому довелося обіцяти оновлення звіту.

Агентство NOTUS провело детальний аналіз доповіді, після чого речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала ситуацію для Associated Press. Звіт, що складається з 72 сторінок, містить критику харчової системи США, використання пестицидів, рецептурних препаратів, а також заклики до перегляду календаря щеплень для дітей.

У доповіді згадуються понад 500 досліджень, однак багато з них виявилися проблемними – від недійсних посилань до хибних інтерпретацій. Наприклад, деякі цитати стосувалися часу, який діти проводять перед екранами, вживання ліків і рівня тривожності.

Принаймні сім досліджень, на які посилається звіт, ніколи не були опубліковані. Авторка одного з таких досліджень підтвердила, що хоча й проводила дослідження тривожності у дітей, проте не створювала документ, на який посилається доповідь.

Звіт MAHA викликав занепокоєння серед прихильників президента Дональда Трампа, зокрема серед фермерів, які негативно оцінили різку критику пестицидів, що використовуються на полях.

Реакція Білого дому

Коментуючи проблеми, виявлені в доповіді, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що звіт буде оновлено, а помилки виправлені.

“Я розумію, що у звіті MAHA були деякі проблеми з форматуванням, які зараз виправляються, і звіт буде оновлено. Але це не заперечує суті звіту, який, як ви знаєте, є одним з найбільш реформаторських звітів у сфері охорони здоров’я, які коли-небудь випускалися федеральним урядом.” – Керолайн Левітт, прессекретарка Білого дому

Вона також додала, що адміністрація Трампа “повністю довіряє” Роберту Кеннеді-молодшому. Очікується, що цей документ стане основою для розробки політичних рекомендацій, які будуть оприлюднені пізніше цього року. Білий дім також звернувся до Конгресу з проханням про збільшення фінансування ініціативи MAHA на 500 мільйонів доларів.

Призначення Кеннеді-молодшого та його позиції щодо вакцин

У листопаді 2024 року Дональд Трамп офіційно оголосив про призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб США. Однак 80 американських неурядових організацій та кілька десятків Нобелівських лауреатів закликали Сенат відмовити у призначенні через його антивакцинаторську діяльність.

Незважаючи на це, 4 лютого 2025 року Комітет Сенату з фінансових питань підтримав кандидатуру Кеннеді-молодшого, а 13 лютого Сенат затвердив його на посаді міністра.

Роберт Кеннеді-молодший відомий своїми сумнівами щодо безпеки та ефективності вакцин, які десятиліттями допомагали стримувати хвороби. Він очолював антивакцинальну організацію “Захист здоров’я дітей” і в інтерв’ю 2023 року заявив, що жодна вакцина не є безпечною та ефективною.

Крім того, він написав книгу, в якій звинуватив колишнього керівника Національного інституту здоров’я Ентоні Фаучі у змові з Біллом Гейтсом та фармацевтичними компаніями для просування вакцин від COVID-19.