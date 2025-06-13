Нові підозри у справі незаконних виплат у 110-й механізованій бригаді

Як повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР)

У Хмельницькій області Державне бюро розслідувань оголосило нові підозри у справі, що стосується неправомірних виплат у 110 окремій механізованій бригаді. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 5 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що в бригаді незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які насправді не виконували своїх обов’язків. Цю інформацію підтвердили у ДБР.

У грудні 2024 року було оголошено підозру заступнику командира бригади, який, за даними слідства, організував схеми зловживань. У січні 2025 року затримали командира групи матеріального забезпечення, який також є співучасником.

“У ході розслідування встановили, що вони створили стійке об’єднання у складі семи військових. Посадовці залучали до протиправної діяльності солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні. Вони місяцями не з’являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира, їхні прізвища вносили до списків відряджених у район бойових дій, щоб обґрунтувати додаткові виплати.”

Згідно з даними ДБР, загальна сума незаконно виплачених надбавок чотирьом військовослужбовцям перевищила 5,3 мільйона гривень. Слідство також має інформацію про близько 50 військових, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій, і ці факти будуть розслідуватися окремо.

Для компенсації завданих збитків, майже сім мільйонів гривень, вилучених під час обшуків у ймовірного організатора схеми, передали до АРМА. Також заарештовано його рухоме та нерухоме майно.

Заступнику командира бригади оголошено нову підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 255 – створення злочинної організації;

ч. 5 ст. 191 – розтрата майна в особливо великих розмірах;

ч. 5 ст. 426-1 – перевищення влади в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;

ч. 4 ст. 409 – ухилення від військової служби;

ч. 4 ст. 410 – викрадення вогнепальної зброї;

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі;

ч. 2 ст. 129 – погроза вбивством.

Також підозру оголошено командиру групи матеріального забезпечення (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 ККУ) та чотирьом солдатам (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкції статей передбачають покарання до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.