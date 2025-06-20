Тимчасове закриття посольств у Тегерані через конфлікт Ізраїлю та Ірану

Як повідомляє медіа dennikn.sk

Словаччина та Чехія оголосили про тимчасове закриття своїх посольств у Тегерані через загострення безпекової ситуації в Ірані. Міністерства закордонних справ обох країн підтвердили цю інформацію.

Словаччина вже закрила своє посольство в столиці Ірану, а решта дипломатичного персоналу планує залишити країну найближчим часом. Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар зазначив, що посольство залишатиметься закритим, поки безпекова ситуація не стабілізується для повернення співробітників.

Чехія також ухвалила аналогічне рішення 19 червня. Міністр закордонних справ Ян Липавський оголосив про тимчасове закриття посольства в Тегерані у зв’язку з конфліктом між Ізраїлем та Іраном.

Австралія, у свою чергу, розгорнула військові літаки на Близькому Сході, готові евакуювати своїх громадян у разі відкриття повітряного простору над Іраном. Глава МЗС Австралії Пенні Вонг підкреслила, що ці літаки не братимуть участі у бойових діях. Дипломати тимчасово перебувають в Азербайджані, надаючи підтримку австралійцям, які перетинають кордон з Іраном.

Нова Зеландія також закрила своє посольство в Тегерані з 19 червня «до подальшого повідомлення», а громадян, які потребують консульських послуг, скеровують до посольства в Анкарі.

Швейцарія також оголосила про тимчасове закриття свого посольства в Тегерані, яке представляє інтереси США в Ірані після розриву дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тегераном у 1979 році.

Причини закриття посольств: атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив:

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.”

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атак кілька країн закрили свій повітряний простір над регіоном. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, хоча Іран запевняє, що серйозних пошкоджень не зазнали.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю, однак Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.