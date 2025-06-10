Напад на військового та поліцейського під Харковом: затримання подружжя

За даними пресслужби поліції Харківщини
9 червня в селищі Безлюдівка, що під Харковом, стався інцидент, в якому були залучені представники територіального центру комплектування (ТЦК) та поліції. За даними слідства, подружжя вчинило напад на військового ТЦК і правоохоронця після того, як стало відомо, що чоловік перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.
Як повідомила пресслужба поліції Харківщини 10 червня, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, за кермом якого був 48-річний місцевий житель, що знаходився у розшуку.
На місце події прибули представники ТЦК. Коли спробували затримати чоловіка, він почав чинити опір і проявляти агресію.
“У розпалі конфлікту він завдав ударів дерев’яною палицею поліцейському та представнику ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка – вона вдарила поліцейського каменем по голові.”
Внаслідок нападу поліцейський отримав травму голови і був госпіталізований до Харківської обласної клінічної лікарні. Чоловіка затримали на місці, а його дружину пізніше затримали в селі Костянтівка Чугуївського району.
Слідчі наразі розслідують справу за статтею, що стосується насильства щодо працівника правоохоронного органу. Обом нападникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
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