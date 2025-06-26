Суд у Дніпрі продовжив справу Миколи Тищенка про незаконне позбавлення волі

Згідно з повідомленням Telegram-каналу спецпідрозділу Kraken, чоловіком у цивільному на відео є колишній військовослужбовець спецпідрозділу.
26 червня у Шевченківському районному суді Дніпра продовжили слухання справи народного депутата Миколи Тищенка та колишнього поліцейського Богдана Писаренка. Їх звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу “Кракен” Головного управління розвідки Міністерства оборони, Дмитра Мазохи. Цю інформацію повідомив кореспондент з зали суду.
На засіданні триває розгляд доказів, зокрема, перегляд відеозапису, на якому Тищенко розбив свій телефон під час вручення підозри. На попередньому засіданні, яке відбулося 4 червня, суддя задовольнила клопотання захисника Писаренка, дозволивши обвинуваченому брати участь у засіданнях у режимі онлайн.
Обом обвинуваченим, Тищенку та Писаренку, призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту з 21:00 до 06:00, які триватимуть до 12 липня.
Згідно з матеріалами Державного бюро розслідувань, генеральний прокурор України повідомив про підозру Миколі Тищенку у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Ця інформація стала відома 25 червня 2024 року.
Раніше в соціальних мережах з’явилося відео, на якому люди в камуфляжному одязі та балаклавах утримують чоловіка у цивільному на вулиці. За даними поліції, цьому чоловікові завдали тілесних ушкоджень. Також було оприлюднено відео початку конфлікту, на якому присутній народний депутат Микола Тищенко.
У мережі повідомили, що чоловік у цивільному – це Дмитро Мазоха, який служив у спецпідрозділі “Кракен” ГУР МО. Пізніше у Telegram-каналі спецпідрозділу підтвердили, що на відео дійсно зображений колишній військовослужбовець цього підрозділу.
У Facebook Миколи Тищенка була опублікована заява, в якій стверджується, що під час обшуків шахрайських ботоферм на поліцейських було скоєно напад, внаслідок якого завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та пошкоджено боді-камеру.
“Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви.”
Поліція підкреслила, що місцеві правоохоронці та співробітники з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участі в проведенні обшуків.
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