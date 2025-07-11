Суд у Чернігові над підозрюваним у державній зраді через підпали

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Чернігові триває судовий процес над 18-річним хлопцем, якого звинувачують у державній зраді через підпали важливих об’єктів інфраструктури за вказівкою російських спецслужб. За інформацією слідства, у вересні 2024 року молодик через месенджер Telegram встановив контакт з представником російських спецслужб, який запропонував йому підпалювати громадські будівлі та інші об’єкти, фіксуючи це на відео. За виконання цих завдань йому обіцяли винагороду у криптовалюті.

Прокурор Сергій Домашенко зазначив, що ці відеозаписи планувалися для використання Росією в інформаційно-психологічних операціях проти України, з метою створення враження, що українське населення не підтримує свою владу та чинить опір.

“Надалі відеозаписи мали бути використані РФ та їхніми представниками для проведення інформаційно-психологічної операції проти України. А саме – бути опублікованими в мережі інтернет, щоб створити у глядачів враження, що населення України не підтримує чинну владу, вважає її нелегітимною та чинить активний опір.” – Сергій Домашенко, прокурор

Обвинувачений у суді заявив: «У тому, що держзрада, я не визнаю, а те, що заподіяв шкоду, то це визнаю».

За словами прокурора, у листопаді 2024 року хлопець підготував запальну суміш, облив та підпалив трансформатор в Одеській області, за що отримав 45 USDT (еквівалент 45 доларів США) на свій криптогаманець. Через кілька днів він повторив підпал і отримав 48 USDT. Пізніше, перебуваючи на Чернігівщині, він виконав завдання підпалити центр надання адміністративних послуг у Корюківці.

Прокурор детально описав інцидент із ЦНАПом:

“Розбив скло у вікні, після чого за допомогою запальнички підпалив заздалегідь підготовлену запальну суміш, два коктейлі молотова та через розбите вікно закинув по черзі їх до приміщення. У результаті – відбулася пожежа, внаслідок якої вогонь знищив облицювання стін та стелі на площі 48 м², офісна техніка та меблі.” – Сергій Домашенко, прокурор

На судовому засіданні прокурор клопотав про продовження тримання під вартою без визначення застави через ризик ухилення обвинуваченого від суду. Адвокатка Тетяна Фірман просила визначити мінімальний розмір застави, підкресливши, що її підзахисний співпрацює зі слідством та має складні сімейні обставини.

“Не зважаючи на кваліфікацію дій мого підзахисного, а саме частина 2 статті 111 ККУ, прошу врахувати, що попри те, що мій підзахисний станом на сьогодні не визнає своєї провини у вчиненні цього кримінального правопорушення, однак з моменту затримання, він співпрацював з органом досудового розслідування, надавав показання з приводу тих дій, які він вчиняв. Є батьки: батько має інвалідність, у матері також низка захворювань. Прошу визначити розмір застави мінімальний, передбачений для особливо тяжкого злочину, а саме – 80 розмірів неоподаткового мінімуму доходів громадян – 242 тисячі 240 гривень.” – Тетяна Фірман, адвокатка

Після наради колегія суддів ухвалила продовжити строк тримання під вартою до 8 вересня без визначення застави. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному суді протягом семи днів.