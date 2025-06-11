Суд у Хмельницькій області за підрив залізничної колії у 2024 році

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Хмельницькій області
У Хмельницькій області двоє місцевих жителів постануть перед судом за підрив залізничної колії під час проходження вантажного потяга. Цей інцидент стався в грудні 2024 року на одному з залізничних перегонів регіону.
Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Хмельницькій області.
“За лічені години Служба безпеки та Національна поліція вирахували та нейтралізували диверсійну групу ФСБ. Поплічниками РФ виявилися двоє чоловіків віком 28 та 29 років. Обоє – дезертири, які самовільно залишили свої військові частини й переховувалися. Один з них – наркозалежний. У поле зору ФСБ вони потрапили, коли шукали ‘легкий’ заробіток на тематичних Телеграм-каналах,”
В Управлінні СБУ також зазначили, що слідство встановило, що для здійснення диверсії підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій, який працював на дистанційному керуванні і був начинений тротилом та пластидом.
Розслідування триває, і додаткові деталі справи будуть оприлюднені пізніше.
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