Перейменування шкіл у Криму: мілітаризація освіти під окупацією

Про це повідомив кримський правозахисник виданню Крим.Реалії

В Криму окупаційна влада спільно з “Загальноросійським народним фронтом” ініціювала масштабну кампанію, спрямовану на перейменування шкіл на честь радянських військових та російських солдатів, які беруть участь у війні проти України. Цей проєкт отримав назву “Ім’я героя – школі”, і вже понад 200 навчальних закладів змінили свої назви.

Згідно з інформацією, наданою кримським правозахисником 24 травня, найбільше перейменувань відбулося у Сімферополі, Судаку, Джанкойському, Феодосійському, Перекопському та Євпаторійському районах. Наприклад, у Сімферополі місцева рада ухвалила рішення про зміну назв 27 шкіл, серед яких 38-ма школа отримала ім’я “героя СВО” Владислава Дорохіна.

Окрім перейменувань, у навчальних закладах встановлюють меморіальні дошки, створюють куточки пам’яті, історичні стенди та музеї, а також організовують патріотичні клуби. Правозахисник зазначив, що окупанти мають намір розширити цей проєкт, охопивши ще більше шкіл на півострові, з метою впливу на свідомість молоді, мілітаризуючи її та героїзуючи військову агресію.

Раніше Марія Суляліна, голова Центру громадянської просвіти “Альменда”, повідомила, що, незважаючи на офіційні заяви про наявність україномовної освіти в окупованому Криму, в школах відсутні підручники українською мовою, а всі іспити проводяться виключно російською.

Активісти руху спротиву “Жовта Стрічка” також підкреслюють, що російські окупанти використовують школи як “інструмент великої стратегії”, намагаючись переконати учнів залишати навчання після 9 класу. Ці дії свідчать про спроби змінити освітній ландшафт Криму та вплинути на майбутнє молоді.