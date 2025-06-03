Кримський міст – законна військова ціль: нові удари підривають логістику окупантів

Як повідомив у відео в ефірі Суспільне Студія речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, деталі щодо Кримського мосту можна знайти за посиланням відео в ефірі Суспільне Студія
Кримський міст продовжує залишатися законною військовою ціллю, і кожен його удар суттєво підриває логістичні можливості окупантів. Після нещодавнього ураження з’явилися підстави вважати, що міст знову втратив частину своїх функцій, зокрема у залізничному сполученні. Про це в ефірі повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Плетенчук підкреслив, що Кримський міст, як і інші подібні об’єкти, залишається законною військовою ціллю.
“Цей об’єкт, як і решта подібних об’єктів, залишаються законною воєнною цілю. Україна не відмовлялася від цієї позиції. Як зазначав президент Зеленський, ці об’єкти тут зайві.”
Він також зазначив, що ураження такої інфраструктури має не лише логістичне, а й символічне значення, адже кожен успішний удар по об’єктах окупанта знижує не тільки їхню спроможність постачання, але й моральний дух.
“Кожен такий кейс підриває не тільки логістичні спроможності росіян, а й віру у їхню безкарність. Це дуже важливо у війні. Вони мають знати: удар можливий будь-де.”
Дмитро Плетенчук також додав, що після попередніх атак Росії вдалося частково відновити міст, проте кожен новий удар зменшує його пропускну здатність і ускладнює сполучення між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримом.
Він висловив сподівання, що міст втратить ще більше своїх можливостей. “Після минулої атаки міст втратив функції, зокрема для залізниці. Цього разу – ще більше ускладнень”, – зазначив Плетенчук.
Наразі остаточні наслідки атаки СБУ на міст ще уточнюються, і українська розвідка обіцяє надати більше деталей найближчим часом.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про проведення спецоперації під водою в окупованому Криму, в результаті якої 3 червня втретє уразили Керченський міст. Внаслідок цієї операції значно пошкоджені підводні підпірки на рівні дна, що стало можливим завдяки 1 100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.
О 14:45 біля Кримського мосту стався другий вибух. Про це повідомили у військово-партизанському русі “Атеш”. Агенти руху заявили, що в районі Кримського мосту пролунав вибух, при цьому в місті не оголошували повітряну тривогу.
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