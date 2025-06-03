Кримський міст – законна військова ціль: нові удари підривають логістику окупантів

Як повідомив у відео в ефірі Суспільне Студія речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, деталі щодо Кримського мосту можна знайти за посиланням відео в ефірі Суспільне Студія

Кримський міст продовжує залишатися законною військовою ціллю, і кожен його удар суттєво підриває логістичні можливості окупантів. Після нещодавнього ураження з’явилися підстави вважати, що міст знову втратив частину своїх функцій, зокрема у залізничному сполученні. Про це в ефірі повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Плетенчук підкреслив, що Кримський міст, як і інші подібні об’єкти, залишається законною військовою ціллю.

“Цей об’єкт, як і решта подібних об’єктів, залишаються законною воєнною цілю. Україна не відмовлялася від цієї позиції. Як зазначав президент Зеленський, ці об’єкти тут зайві.” – Дмитро Плетенчук

Він також зазначив, що ураження такої інфраструктури має не лише логістичне, а й символічне значення, адже кожен успішний удар по об’єктах окупанта знижує не тільки їхню спроможність постачання, але й моральний дух.

“Кожен такий кейс підриває не тільки логістичні спроможності росіян, а й віру у їхню безкарність. Це дуже важливо у війні. Вони мають знати: удар можливий будь-де.” – Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук також додав, що після попередніх атак Росії вдалося частково відновити міст, проте кожен новий удар зменшує його пропускну здатність і ускладнює сполучення між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримом.

Він висловив сподівання, що міст втратить ще більше своїх можливостей. “Після минулої атаки міст втратив функції, зокрема для залізниці. Цього разу – ще більше ускладнень”, – зазначив Плетенчук.

Наразі остаточні наслідки атаки СБУ на міст ще уточнюються, і українська розвідка обіцяє надати більше деталей найближчим часом.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про проведення спецоперації під водою в окупованому Криму, в результаті якої 3 червня втретє уразили Керченський міст. Внаслідок цієї операції значно пошкоджені підводні підпірки на рівні дна, що стало можливим завдяки 1 100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.

О 14:45 біля Кримського мосту стався другий вибух. Про це повідомили у військово-партизанському русі “Атеш”. Агенти руху заявили, що в районі Кримського мосту пролунав вибух, при цьому в місті не оголошували повітряну тривогу.