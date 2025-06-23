СБУ підірвала Кримський міст двома вибухівками по 1100 кг – Малюк

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Для підриву Кримського мосту під водою було використано двічі по 1100 кілограмів вибухівки, закладеної біля основних опор. Це призвело до пошкодження підводних частин опор на рівні дна.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час прес-конференції.

“Кримський міст. Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг – і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг – по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати з очевидних причин. Але повірте: це – початок нової епохи.” – Василь Малюк

Василь Малюк також зазначив, що міст зазнав трьох атак.

“У 2022 році заходили з суші – автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. У 2023 році – двома бойовими дронами СБУ “Sea Baby” по воді. Третій раз – у червні цього року ми зайшли під водою.” – Василь Малюк

Спеціальна операція СБУ відбулася 3 червня. Як зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, Кримський міст залишається законною військовою ціллю, і кожен його підрив суттєво знижує логістичні можливості окупантів.