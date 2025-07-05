Зникнення кримчан у статусі інкомунікадо: що потрібно знати родичам

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Правозахисники та колишня політв’язень Леніє Умерова поділилися інформацією про ситуацію з кримчанами, яких утримують окупанти в статусі інкомунікадо. Це означає, що окупаційна влада не визнає факт їхнього затримання, не повідомляє про місцезнаходження та не висуває жодних обвинувачень. Важливо знати, як діяти родичам зниклих безвісти.

Сідамет Сітмеметов зник безвісти в Сімферополі 4 червня. Лише через три дні, 6 червня, він зміг зв’язатися з родиною, повідомивши, що його свобода обмежена.

Ще один випадок – подружжя з Севастополя, Олега і Наталю, затримали в середині квітня, а їхню дитину відправили до притулку. Правозахисники дізналися про це викрадення лише в червні. Це лише кілька прикладів зникнення кримчан за останній час.

Люди, які опинилися в статусі інкомунікадо, залишаються без зв’язку з зовнішнім світом, що ускладнює їхню ситуацію та робить їх вразливими до подальших порушень прав людини.