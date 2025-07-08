Кримськотатарський політв’язень Рустем Гугурик: проблеми зі здоров’ям і заклик до звільнення

Про це Кримськотатарському ресурсному центру повідомила його дружина Вікторія Гугурик на їхньому сайті: Кримськотатарський ресурсний центр

Рустем Гугурик, кримськотатарський політв’язень, який отримав 8,5 років ув’язнення від російських окупантів, стикається з серйозними проблемами зі слухом. Спочатку він втратив слух на ліве вухо, а тепер майже не чує і на праве. Стан його здоров’я викликає тривогу у близьких. Про це повідомила його дружина Вікторія Гугурик.

Вікторія зазначила, що здоров’я Рустема погіршується в умовах ув’язнення. Він досі не отримав результати обстеження після встановлення холтера, не отримав лікування для каменів у нирках, а отоларингологічна допомога взагалі відсутня.

“У нього вже втрата слуху не лише на одне, а й на друге вухо, сильна застуда, постійна задишка та сильний біль у нирках. У колонії при цьому звернення до лікарів ігноруються. Я сиджу постійно в страху, що мені подзвонять – і що я тоді почую… Він негайно потребує звільнення. Не те, щоб колись потім, а сьогодні і зараз.” – Вікторія Гугурик

Рустем Гугурик відбуває своє незаконне ув’язнення у виправній колонії №8 в Улан-Уде, Бурятія. За словами його дружини, адміністрація колонії безпідставно поміщає його до штрафного ізолятора, навіть без жодних порушень з його боку. Вікторія, яка проживає в Україні, не має можливості підтримувати зв’язок з чоловіком: вже чотири роки немає ані телефонних розмов, ані листування.

Німецький політик Тургут Юксель став публічним захисником Рустема в рамках кампанії “Аталик” (“Хрещений батько”), що має на меті привернути увагу до його ситуації.

“Я дуже сподіваюся, що цей розголос допоможе. Що його обміняють, що його врятують. Іншого вже не залишилося.” – Вікторія Гугурик

Історія Рустема Гугурика

Рустема затримали співробітники ФСБ 27 березня 2022 року на адмінмежі Херсонщини з Кримом, на Чонгарі. У мирний час він працював таксистом, возив людей до Чонгара і назад. Того дня, через російське вторгнення, намагався вивезти свою родину до родичів у Бахчисараї.

У 2016 році Рустем та його брат Бекір отримали заборону на в’їзд до окупованого Криму до 2021 року. 31 березня 2022 року підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя заарештував Рустема на два місяці за підозрою в участі у “добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана”.

У жовтні 2022 року окупаційний суд засудив Гугурика до 8,5 років колонії за нібито участь у цьому батальйоні. Вирок ухвалила “суддя” Ольга Кузнєцова за частиною 2 статті 208 КК РФ (“участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом”).

Згодом російські силовики затримали і його брата Бекіра, якого також звинуватили в участі у кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджіхана.

У колонії в Бурятії стан здоров’я Рустема значно погіршився: він страждає на сильну задишку, печію та серйозні проблеми із зубами, які потребують лікування. Нещодавно він повністю втратив слух на одне вухо.