Осман Алібаєв: Відродження кримськотатарського вівчарства на Київщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Осман Алібаєв, кримський татарин, після анексії Криму в 2014 році переїхав на Київщину, де відновив традиційний бізнес своєї родини – вівчарство. Його дідусь займався каракулеводством до депортації 1944 року, і тепер Осман продовжує цю справу.

Разом із дружиною Іриною вони дбайливо доглядають за сотнями тварин, серед яких є вівці, кози, свині та кролі. Їхнє господарство стало не лише місцем роботи, а й осередком любові та турботи. Подружжя з теплотою говорить про своїх підопічних, що свідчить про їхню глибоку прив’язаність до тварин.

Серед їхніх планів – створення майданчика для дитячої терапії, що підкреслює їхнє бажання допомагати іншим. Крім того, на фермі вже проходили зйомки кліпів, фільмів та реклами, що свідчить про її популярність.

Хоча Осман не приховує своєї ностальгії за Кримом, він знайшов новий дім серед природи, людей і тварин, які відповідають на його любов взаємністю.