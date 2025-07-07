Як повідомляє медіа Кримська солідарність

7 липня 2020 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки в домівках кримських татар, затримавши сімох осіб. Їх звинуватили у причетності до організації “Хізб ут-Тахрір”, яку Росія вважає терористичною, хоча в багатьох країнах вона діє легально. Окупаційне слідство звинуватило трьох із затриманих – Олександра Сізікова, Сейрана Хайретдінова та Аліма Суф’янова – у організації “злочинного осередку”. За версією окупантів, Сізіков є керівником цієї групи, яку “Кримська солідарність” називає четвертою Бахчисарайською групою “у справі Хізб ут-Тахрір”.

Обшуки розпочалися о 4 ранку. Спочатку силовики завітали до Аліма Суф’янова в село Залізничне та до Сейрана Хайретдінова в село Білокам’янка Бахчисарайського району. Пізніше обшуки провели у Олександра Сізікова, якого не застали вдома, оскільки він жив у Октябрському у своєї тодішньої дружини, але й там його не було. Російські оперативники навіть відвідали його бабусю в Саках, поки не знайшли його у друзів і силою не відвезли на допит.

Обшуки також відбулися в Сімферопольському районі – в Ісмета Ібрагімова, в Алушті – у Дилявера Меметова та Еміля Зіядінова. Адвокат Іслям Веліляєв повідомив, що його не допустили до будинку Зіядінова під час обшуку, порушивши право на захист.

“Обшук почався о 4 ранку – за словами очевидців. Співробітники ФСБ увірвалися в будинок, де перебували сам Зіядінов, його родина, четверо неповнолітніх дітей і літні батьки. Я вимагав допустити мене до мого підзахисного та дозволити бути присутнім під час обшуку. Вони взяли мою візитку і сказали чекати. Право на захист порушили – мене не пустили.” – Іслям Веліляєв, адвокат

Дружина Сейрана Хайретдінова, Зарема, розповіла, що найбільше переживала за дітей, які стали свідками силового затримання батька.

“Найважче мені уявити, що пережили діти в той момент. Коли побачили, скільки було людей у масках і з автоматами, які оточили будинок, увірвалися до нас і вивели в наручниках батька, який ні в чому не винен.” – Зарема Хайретдінова

7 липня 2020 року ФСБ затримала сімох осіб: Ісмета Ібрагімова, Зекір’ю Муратова, Вадима Бектемірова, Еміля Зіядінова, Аліма Суф’янова, Сейрана Хайретдінова та Олександра Сізікова. Усі, крім Сізікова, потрапили до СІЗО Сімферополя, а його, через інвалідність першої групи по зору, відправили під домашній арешт. Їх звинуватили у причетності до “Хізб ут-Тахрір”.

Олександр Сізіков – незрячий кримський активіст, який неодноразово виходив на протести проти незаконних затримань. Він розповідав, що прийняв іслам у 2006 році, а у 2009 році втратив зір через ДТП. Після початку переслідувань мусульман у 2014 році він активно підтримував заарештованих.

Серед інших затриманих – Алім Суф’янов, який працював перукарем і мав інвалідність, а також Сейран Хайретдінов, будівельник і організатор дитячих заходів у кримськотатарській громаді.

Усі затримані вважають справу сфабрикованою. Олександр Сізіков зазначав, що у них були лише книги, які ніколи не відкривали під час слідства чи суду, а всі клопотання про докази і захист відхилялися.

“У нас були тільки книги, які вони самі й підкинули. На жодному етапі – ні під час слідства, ні в суді, ні на апеляції – ці книги навіть не відкривали. Ми просили зробити дактилоскопію – нам відмовляли. Ми казали: ‘Добре, покажіть роздруківку дзвінків або повідомлень’. Відповідь – ‘відмовити’. Ми доводили, що кожен із нас тоді був у своїй мечеті. Вони казали: ‘Ні, ви були у Сізікова’. Причому вказували неправильну адресу. Все шито білими нитками.” – Олександр Сізіков

17 травня 2023 року Південний окружний військовий суд РФ засудив Аліма Суф’янова та Сейрана Хайретдінова до 12 років колонії суворого режиму. Олександра Сізікова засудили до 17 років позбавлення волі, перші чотири роки він провів у в’язниці, а також отримав півтора року обмеження волі з забороною відвідувати публічні заходи. Апеляція залишила вирок без змін.

У грудні 2024 року Сізікова етапували з Криму, незважаючи на протести адвоката через стан здоров’я. Він описував умови перевезення у “столипінському вагоні”, де на 10 людей було лише 7 спальних місць, а туалет був проблемою.

“У ‘столипінському вагоні’ їде 10 людей – спальних місць 7. Троє стоять. Туалет – окрема історія. Інколи замість автозаку натягують трос: один наручник – на руку, інший – на трос. Так я йшов через колії в Єкатеринбурзі – метрів 50, поруч собаки.” – Олександр Сізіков

26 травня 2025 року Мінусинський міський суд Красноярського краю звільнив Олександра Сізікова у зв’язку з хворобою. Він повернувся до Криму, де його зустрічала мама.

У січні 2025 року Сейрана Хайретдінова та Аліма Суф’янова етапували до колонії “Володимирський централ”.

“Хізб ут-Тахрір” – ісламська політична партія, визнана терористичною в Росії з 2003 року. Після окупації Криму у 2014 році російська влада поширила свої закони на півострів, посиливши тиск на кримських татар, звинувачуючи їх у причетності до цієї організації.