Прем'єр Хорватії Пленкович критикує президента Мілановича за проросійську позицію

Про це Андрей Пленкович заявив хорватському виданню Večernji list

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив різку критику на адресу президента Зорана Мілановича через його коментарі про “відсутність діалогу” з Росією. Пленкович підкреслив, що президент більше захищає інтереси Кремля, ніж Хорватії.

Ці заяви Пленкович зробив 2 липня під час спілкування з журналістами, згідно з інформацією хорватських ЗМІ. Напередодні, 1 липня, Міланович зустрівся з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, де під час спільної пресконференції висловив своє обурення через відсутність діалогу з Росією.

“Для чого ще потрібна дипломатія? Добові? Зарплати?” – Зоран Міланович

Президент також зазначив, що у війні Росії проти України він підтримує “слабшу сторону – українців, але не владу України”. Він додав, що російська армія “занадто мала для тих амбіцій, які приписують Путіну”.

“Справжній диктатор мобілізував би цих людей. Однак Путін десь посередині. Він не може дозволити собі три мільйони солдатів, які йому потрібні для завершення цієї війни. Він працює з тим, що має: більш-менш професійною армією. Українська армія – це народна армія, що значною мірою базується на мобілізації та примусовому підході. Так працює війна.” – Зоран Міланович

У відповідь на ці висловлювання, прем’єр Пленкович засудив позицію Мілановича, заявивши, що президент “відстоює позицію Кремля більше, ніж позицію Хорватії, Заходу та інших”.

“У нас є Міланович, який практично три роки відстоює позицію Кремля більше, ніж позицію Хорватії, Заходу та всіх інших, і це тут дозволено проходити, ніби це нормально. Якби ви запитали громадськість в опитуваннях, я думаю, що це було б п’ятдесят на п’ятдесят для Росії. Це ганьба для хорватського публічного простору та хорватської публічної політичної сцени.” – Андрей Пленкович

Прем’єр також підкреслив, що саме Росія несе відповідальність за початок війни проти України, а також за численні руйнування та біженців.

“Саме тому ваша ціна на газ, ваша ціна на електроенергію, ціна на нафту, яка надходить до Хорватії, вища і набагато вимогливіша. Росія окупувала та незаконно анексувала чотири українські області плюс Крим. Росія відповідає за мільйони біженців та вигнанців, за руйнування українських міст та інфраструктури.” – Андрей Пленкович

Нагадаємо, що 29 грудня 2024 року у Хорватії відбувся перший тур президентських виборів, на яких Міланович отримав 49,1% голосів, а його опонент Пріморац – 19,35%. Другий тур відбувся 12 січня, де Міланович здобув понад 74% голосів.

У парламентській республіці Хорватії президент має переважно церемоніальну роль, проте він має право голосу у питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки. Наприклад, у жовтні 2024 року Міланович відмовився підтримати участь хорватських військових у заходах НАТО на підтримку України, аргументуючи це необхідністю захисту країни від військових конфліктів.