Як повідомили у соцмережах кінофестивалю на Facebook-сторінці Brussels International Film Festival

Документальний фільм “Куба & Аляска”, створений режисером Єгором Трояновським, здобув дві престижні нагороди на Брюссельському міжнародному кінофестивалі. Цю інформацію оприлюднили в офіційних соціальних мережах фестивалю.

Стрічка була визнана в рамках програми “Тижневик режисерів”, де отримала приз журі та приз глядацьких симпатій. Ця програма має на меті ознайомити глядачів з новими тенденціями європейського кінематографа і включала сім фільмів.

Сюжет фільму розкриває історію двох подруг-парамедикинь – Куби та Аляски, які разом долають виклики війни. Вони переживають спільну долю, характерну для багатьох військових: чим довше вони перебувають на фронті, тим більше віддаляються від своїх рідних, друзів і минулого життя.

“Це історія про те, як війна змінює, але не знищує. Навіть у найтемніші моменти можна зберегти внутрішнє світло.”

Режисер Єгор Трояновський зазначив, що ця нагорода є не лише визнанням, а й свідченням того, що історія української боротьби знаходить відгук далеко за межами країни.

“Є фраза, яку часто можна зустріти на чашках і футболках: «У фільмах супергерої рятують світ». Але в реальному житті – це українці, і ось вони, Куба та Аляска, дві українки, які дійсно рятують світ на землі, а тепер роблять це й на екрані.” – Єгор Трояновський

“Куба & Аляска” є міжнародною копродукцією України, Бельгії та Франції. Продюсерами фільму виступили Ольга Брегман, Крістіан Попп і Ханне Фліпо.

Світова прем’єра стрічки відбулася на одному з найбільших європейських кінофестивалів – Sheffield Doc Fest у Великій Британії. В український прокат фільм вийде 14 серпня 2025 року.

Брюссельський міжнародний кінофестиваль (BRIFF) присвячений бельгійському та міжнародному кіно. У рамках фестивалю проходять три конкурси: Міжнародний конкурс, Тиждень режисерів та Національний конкурс. Захід охоплює кілька кінотеатрів Брюсселя, а також включає ретроспективи, майстеркласи, заходи для молоді та професійні події.