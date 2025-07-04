Служба безпеки Чехії перевіряє постачання зброї до Росії

Про це заявив речник BIS Ладислав Штіха, повідомляє iRozhlas

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) планує провести перевірку компаній, які, можливо, постачали обладнання для виробництва зброї до Росії. Про це повідомив речник BIS Ладислав Штіха.

“Ми ще офіційно не отримали жодного списку ймовірних вітчизняних експортерів. Тому дуже важко коментувати, про які компанії та товари йдеться. Як тільки ми отримаємо список, ми перевіримо компанії та цехи.” – Ладислав Штіха, речник BIS

Штіха зазначив, що більшість експортних поставок, які підпадають під ембарго, відбулися до початку російського вторгнення в Україну у 2022 році, коли ще не були введені санкції.

“Однак майже напевно, що в жодному з випадків не буде прямого експорту з Чеської Республіки до Росії, який неможливий без ліцензії, і такі товари не перетнуть кордон легально.” – Ладислав Штіха, речник BIS

Він також додав, що йдеться про товари, які були поставлені до 2022 року або реекспортовані через інші країни. Багато компаній намагаються отримати ліцензії на експорт до так званих безпечних країн, зокрема до країн ЄС.

Незважаючи на зобов’язання компаній, що покупець є кінцевим споживачем, трапляються випадки, коли товари перепродаються та реекспортуються до Росії через треті країни.

“Компанії часто захищаються, кажучи, що вони не знали про подальший перепродаж, і їм дуже важко довести протилежне.” – Ладислав Штіха, речник BIS

Штіха також підкреслив, що BIS щороку фіксує десятки спроб обійти санкції, але відчуває брак ресурсів для ефективної боротьби з цими спробами.

“Проти сотень компаній, що намагаються вивезти санкційне обладнання до Росії, працює лише кількадесят державних експертів.” – Ладислав Штіха, речник BIS

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вісім чеських і тринадцять німецьких компаній постачають Росії верстати для виробництва озброєння, закликавши до введення санкцій, хоча конкретні назви компаній не були озвучені.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що за даними чеської влади немає жодних ознак експорту такого обладнання до Росії.