ДТП з міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою в Празі – без постраждалих

Про це повідомляє чеське видання Novinky

27 травня 2025 року в Празі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю міністерки оборони Чехії Яни Чернохової. За даними поліції, зіткнення сталося між двома автомобілями, але, на щастя, ніхто не отримав травм.

Внаслідок аварії було тимчасово зупинено рух трамваїв у районі події. Міністерка подорожувала службовим автомобілем у супроводі охоронців, а безпеку забезпечувала військова поліція.

Один з автомобілів, що потрапив у ДТП, належав військовій поліції. Речниця празької поліції Крістіна Зелінкова зазначила, що «автомобіль військової поліції рухався з увімкненими фарами, коли в нього врізався інший цивільний автомобіль».

Цей інцидент привернув увагу громадськості, оскільки він стосується високопосадовця. Важливо, що в результаті аварії ніхто не постраждав, і ситуація була швидко врегульована.