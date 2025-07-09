Розслідування: чеські компанії постачають санкційне обладнання до Росії через Сербію

Про це пише медіа Euractiv із посиланням на чеське видання Denik N

Два тижні тому чеські правоохоронні органи розпочали розслідування стосовно восьми компаній, які підозрюються у постачанні товарів, що підпадають під санкції, до Росії. За інформацією митниці та даними, наданими Офісом Президента України, продукція цих підприємств продовжує надходити до РФ через посередників у третіх країнах, зокрема в Сербії, незважаючи на заборону експорту, введену Європейським Союзом.

Цю інформацію оприлюднило видання Euractiv, посилаючись на чеське видання Deník N.

Згідно з митними документами, отриманими Deník N, товари, що постачаються цими компаніями, включаючи металорізальні верстати, які підпадають під санкції ЄС, були відправлені до Росії у 2023 році.

В одному з випадків експорт здійснювався через Сербію. Обладнання проходило через дві сербські компанії – FAF Invest та Vamars, які розпочали свою діяльність лише після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як зазначає видання, жодна з цих фірм не має попереднього досвіду роботи в машинобудівній галузі та не має власних вебсайтів.

Серед чеських компаній, які фігурують у розслідуванні, також згадується Pilous з міста Брно. Незважаючи на санкції, її машинне обладнання в упаковці з маркуванням бренду продовжує з’являтися за адресою колишньої дочірньої компанії в Санкт-Петербурзі.

У самій компанії стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення Росії вони втратили контроль над своєю дочірньою фірмою.