Коментарі щодо розширення НАТО та останні мирні переговори між Україною і Росією

Раніше три російські джерела повідомили у медіа Reuters

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив свою позицію щодо недавніх коментарів спецпосланця президента США з питань України та Росії Кіта Келлога, який припустив можливість обговорення зупинки розширення НАТО на схід. Про це він повідомив у соціальній мережі Х.

“Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться. В інших регіонах – ведеться”,

30 травня Кіт Келлог назвав “справедливим” занепокоєння Росії щодо можливого розширення НАТО на схід, зазначивши, що США наразі не розглядають питання вступу України до альянсу.

Раніше три російські джерела повідомили, що президент РФ Володимир Путін прагне отримати “письмове” зобов’язання від великих західних держав про невключення України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік до НАТО.

Президент США Дональд Трамп також висловлював думку, що Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України, а ситуація з конфліктом “стане яснішою у наступні два тижні”.

28 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що Москва не зірве заплановані мирні переговори і невідкладно надасть свої пропозиції для розгляду українською стороною, як було раніше домовлено.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що другий раунд переговорів запланований на 2 червня у Туреччині, проте наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва ще не отримала відповіді на цю пропозицію.

28 травня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія обіцяла надати “меморандум” з умовами, за якими РФ готова піти на завершення війни після обміну у форматі “1000 на 1000”.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило повідомив, що підготовка до наступних переговорів з Росією вже триває, проте переговорна команда ще не сформована.

Раніше Кіт Келлог зазначив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія також пообіцяла надіслати подібний документ, який у РФ назвали “меморандумом”.

Переговори у Стамбулі: деталі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Перемовини проходили за посередництва Туреччини. В результаті зустрічі сторони досягли кількох важливих рішень, зокрема:

домовленість про обмін по 1000 полонених з кожного боку як захід зміцнення довіри;

узгодження наміру обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

погодження “принципово” провести ще одну зустріч.

Також стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені воєнним шляхом, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню. Російська делегація також заявила про готовність продовжувати війну роками.