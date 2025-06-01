Опозиція Чехії вимагає відставки уряду через скандал з біткоїнами

Про це повідомляє ČTK.

Опозиційні партії Чехії, зокрема ANO та SPD, вимагають відставки уряду через скандал, пов’язаний із пожертвуванням біткоїнів Міністерству юстиції. У разі відмови від цієї вимоги, вони планують ініціювати вотум недовіри. Про це повідомляє агентство ČTK.

Опозиціонери мають намір підняти питання про відставку коаліційного уряду під час засідання Палати депутатів, яке буде присвячене суперечливому випадку з біткоїнами. Якщо їхні вимоги не будуть задоволені, ANO та SPD, ймовірно, ініціюють вотум недовіри міністрам.

“Ми хочемо, щоб уряд знайшов достатньо самоаналізу та пішов у відставку.” – Карел Гавлічек, лідер ANO

За словами Гавлічека, чинний уряд може залишатися на своїх посадах до наступних виборів, але не повинен ухвалювати жодних важливих рішень.

“Ми серйозно розглядаємо можливість скликання зборів щодо вотуму недовіри уряду… у разі, якщо коаліційний уряд не піде у відставку.” – Карел Гавлічек

Радім Фіала, заступник лідера партії SPD, підтвердив готовність підтримати проведення позачергового засідання та вотум недовіри уряду.

Скандал у Міністерстві юстиції виник через продаж біткоїнів на суму близько мільярда чеських крон. Як з’ясувалося, криптовалюта була отримана від засудженого у 2017 році за торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї Томаша Їржиковського.

Після цього міністр юстиції Павел Блажек подав у відставку, хоча й не визнав своєї провини. Він підкреслив, що суди не довели кримінального походження криптовалюти.