Політична криза в Чехії: голосування про недовіру уряду Фіали через скандал із біткоїнами

Про це повідомляє агентство національний мовник ČTK

17 червня парламент Чехії проведе позачергове засідання, на якому розглядатимуть питання недовіри коаліційному уряду під керівництвом прем’єра Петра Фіали. Цю інформацію оприлюднило агентство національного мовника ČTK.

Обговорення ініціювала опозиційна партія ANO, яка звинувачує уряд у безвідповідальному ставленні до біткоїнів, які були подаровані Міністерству юстиції. У зв’язку з цим скандалом, міністр юстиції від партії ODS Павел Блажек вже подав у відставку. Опозиція також вимагає відставки міністра фінансів Збинєка Станюри та всього уряду.

Політична криза виникла через подарунок у криптовалюті на суму близько мільярда крон, отриманий Мінʼюстом від підприємця Томаша Їріковського, який раніше був засуджений за розтрату, торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї.

Незважаючи на ситуацію, уряд, ймовірно, зможе витримати голосування, оскільки для його відставки необхідно щонайменше 101 голос зі 200. Під зверненням про проведення засідання підписалися 64 депутати від ANO, що перевищує мінімальний поріг у 50 голосів.

Це вже четверта спроба опозиції усунути уряд Фіали, попередні голосування у 2022 та 2023 роках не мали успіху. Коаліційні партії вважають, що ініціатива пов’язана з наближенням парламентських виборів, які заплановані на осінь цього року.

Міністерка юстиції Єва Декруа (ODS), яка замінила Блажека, пообіцяла провести зовнішній аудит і оприлюднити результати до кінця серпня. Вона також планує призначити координатора, відповідального за публічну комунікацію в цій справі. Опозиція вже заявила, що не братиме участі в консультаціях, назвавши цей крок “імітацією активності”.