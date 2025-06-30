Лідери НАТО закликали Трампа посилити санкції проти Росії – Петр Павел

Про це Петр Павел розповів в інтервʼю CNN Prima News

Президент Чехії Петр Павел поділився інформацією про те, що під час саміту НАТО в Гаазі лідери країн альянсу намагалися переконати президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію. Однак Трамп залишився обережним у своїй позиції щодо цього питання. Про це Павел розповів в інтерв’ю CNN Prima News.

За словами президента Чехії, інші лідери наводили “переконливі аргументи” для Трампа, закликаючи до посилення санкцій проти Росії.

“Не з метою спричинити економічний колапс Росії – це не в наших інтересах – а для того, щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам просто немає. Поки що він залишався стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент.” – Петр Павел

Під час вечері Трамп розповідав про “успіхи” у відносинах з Китаєм після запровадження США високих тарифів на імпортні товари та сировину з КНР. Інші лідери НАТО зауважили, що подібний підхід може бути ефективним і щодо Росії.

“Бачите, це саме той рішучий підхід, який нам зараз потрібен щодо Росії. Якщо Китай відчує це протягом місяця, то Росія з її економікою може відчути це протягом тижня чи двох.” – Петр Павел

Щодо позиції США стосовно нових санкцій, після другого терміну Трампа на посаді президента він неодноразово погрожував Москві масштабними санкціями, але водночас зазначав, що Вашингтон не поспішає з їх запровадженням, сподіваючись на укладання “мирної угоди” між Україною та Росією.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо президент Кремля Володимир Путін не почне вести мирні переговори з Україною “в дусі доброї волі”.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Трамп “знатиме правильний час і місце” для запровадження нових санкцій проти Росії.