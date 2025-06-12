Президент Чехії Петр Павел про роль США у безпеці Європи та стримування Росії

Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg

Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що Європі необхідно більше часу та підтримка Сполучених Штатів для забезпечення безпеки континенту та стримування агресії з боку Росії. Ці коментарі він зробив в інтерв’ю Bloomberg, яке було опубліковане Укрінформом.

Павел зазначив, що без допомоги США європейські країни не зможуть забезпечити тривалий мир в Україні. Він підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збільшення витрат на оборону в європейських країнах, але підкреслює, що для заміни деяких оборонних механізмів, які надає Вашингтон, знадобиться чимало часу.

“США намагаються чинити тиск на європейців, щоб ті зробили це швидше. Створімо достатній тиск, але не будемо штовхати континент до прірви.”

Говорячи про майбутній саміт НАТО в Гаазі, президент Чехії підкреслив, що основною метою є збереження американської присутності в регіоні. Він висловив надію на досягнення угод щодо збільшення інвестицій в оборону серед союзників, а також на підтвердження зобов’язань США за статтею 5, що гарантує колективну оборону.

Павел також вказав на те, що європейські союзники очікують більш рішучого підтвердження з боку США, що Росія є найбільшим викликом для безпеки Європи, принаймні в короткостроковій перспективі.

“Європейські союзники вітали б набагато рішучіше підтвердження (з боку США – ред.) того, що РФ є і буде, принаймні в короткостроковій перспективі, найбільшим викликом нашій безпеці.”

Водночас Павел висловив своє розчарування через те, що Дональд Трамп не чітко визначає Росію як агресора, а Україну – як жертву конфлікту. Він підкреслив важливість посилення тиску на Кремль через економічні санкції, дипломатичну ізоляцію та військове стримування.

Президент Чехії також зауважив, що Трамп залишає відкритими двері для майбутніх економічних відносин з Росією, що викликає у нього сумніви щодо розуміння американським лідером справжньої суті Росії та її політики.

“Ми чітко бачимо, що Трамп залишає двері відкритими для майбутніх відносин, переважно економічних, з Росією. У мене є підозра, що він не до кінця розуміє, що таке Росія і росіяни.”

Павел також наголосив на важливості продовження постачання озброєння Україні, щоб не дати Росії оголосити перемогу та відчути винагороду за свою агресію.

Він підкреслив, що НАТО залишається основою європейської безпеки, і тісна координація з США є критично важливою для недопущення перемоги Росії у війні.

“Я вважаю, що НАТО є і буде наріжним каменем європейської безпеки. Ми повинні дуже тісно координувати свої дії зі США, тому що це також в їхніх інтересах не дозволити Росії перемогти в цій війні.”

Нагадаємо, що в січні Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП, підкреслюючи несправедливість, коли більшість держав не виконують домовленості про мінімум у 2%, а США компенсують різницю.

У лютому голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що США, ймовірно, збережуть свою підтримку Альянсу, але можуть скоротити військову присутність у Європі через зміну пріоритетів на Індо-Тихоокеанський регіон.