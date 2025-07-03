Президент Чехії Павел про майбутню військову допомогу Україні після виборів 2025

Про цему Павел заявив, що відповідно ВВС, за висновнима медіа BBCНовина політика

Президент Чехії Петр Павел висловив занепокоєння щодо можливості продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2025 року. Він підкреслив, що зміна уряду може вплинути на політику країни стосовно підтримки України.

Павел зазначив, що важко передбачити, які пріоритети матиме нова влада, якщо вона буде сформована після виборів.

“Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України – це невід’ємна частина нашої власної безпеки.” – Петр Павел

Згідно з інформацією, Чехія під керівництвом Павела стала одним з найактивніших союзників України, започаткувавши програму постачання артилерійських снарядів для Збройних сил України. Раніше президент запевняв, що ця ініціатива “жодним чином не опиниться під загрозою”.

У своєму інтерв’ю Павел також повідомив, що веде переговори з лідерами парламентських партій, які можуть увійти до нового уряду, щодо питань безпеки.

“Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій – багато чого залежатиме від їхніх підсумків.” – Петр Павел

Парламентські вибори в Чехії заплановані на 3 та 4 жовтня 2025 року. Вперше на цих виборах зможуть голосувати чехи, які проживають за кордоном, що може позитивно вплинути на явку виборців.

Серед основних кандидатів на посаду прем’єр-міністра в разі перемоги опозиції виділяється колишній прем’єр Андрей Бабіш, лідер руху ANO. Його ім’я пов’язують з невизначеністю щодо подальшої підтримки України з боку Чехії.

Наразі уряд очолює Петр Фіала з Громадянської демократичної партії, який активно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії. Бабіш, який програв Павелу на президентських виборах 2023 року, раніше не демонстрував явних проросійських настроїв, але намагався залучити виборців, незадоволених активною допомогою Чехії Україні.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого 2024 року на Мюнхенській конференції президент Павел оголосив про виявлення 800 000 артилерійських снарядів, готових до закупівлі за межами ЄС. Ці боєприпаси можуть бути доставлені протягом кількох тижнів за умови належного фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у рамках цієї ініціативи та їх передачу Україні. Міністерка оборони Яна Чернохова додала, що до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 з яких надали фінансування.

У лютому 2025 року Петр Павел заявив, що чеська ініціатива дозволила поставити Україні щонайменше 1,6 мільйона одиниць артилерійських снарядів, закуплених у третіх країнах.