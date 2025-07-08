Петр Павел про війну в Україні: підтримка, переговори та санкції

Як повідомляє BBC News Україна.

На початку 2023 року президентом Чехії став Петр Павел, колишній генерал, який активно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії. Він присвятив своє життя армії, а в політику прийшов лише кілька років тому.

Протягом повномасштабної війни Чехія зарекомендувала себе як один з найнадійніших союзників України. Окрім міжнародної підтримки та постачання зброї, Чехія займає третє місце серед європейських країн за кількістю українських біженців, які знайшли в країні притулок.

У травні 2023 року, коли Україна розпочала літній контрнаступ на півдні, Петр Павел застеріг українське керівництво від поспіху, прогнозуючи “жахливі втрати”. З моменту свого обрання він двічі відвідував Україну, востаннє – у травні 2025 року.

Чеський президент неодноразово висловлював підтримку Україні, зокрема підтримуючи ідею 30-денного перемир’я, запропоновану Володимиром Зеленським, яку Росія проігнорувала.

Під час інтерв’ю з BBC Петр Павел обговорив підтримку України, позицію Чехії щодо переговорів, долю окупованих територій та російський вплив у Європі та світі.

Хто перемагає у війні між Росією та Україною

BBC: Росія вважає, що зараз вона виграє на полі бою, тоді як Україна говорить про силу своєї оборони та великі втрати ворога. Хто насправді перемагає?

Петр Павел: Росія має деякі тактичні успіхи, але їхнє просування супроводжується великими жертвами. Українська оборона є успішною, оскільки завдає значних втрат російським військам і утримує важливі позиції. Якщо війна триватиме в такому ж руслі, вона може затягнутися на роки, що є неприйнятним для всіх. Тому ми підтримуємо Україну і чинемо максимальний тиск на Росію, щоб вона зрозуміла, що рішення можна знайти лише за столом переговорів, а не на полі бою.

Переговори та військовий тиск

BBC: Що має відбутися на полі бою, щоб Росія серйозно поставилася до переговорів?

Петр Павел: Якщо Росія відчуває успіх на полі бою, вона не буде готова до переговорів. Вони вважають, що бойові дії принесуть більше, ніж переговори. Тому Путін наказує чинити максимальний тиск, здійснюючи атаки і тероризуючи цивільне населення, щоб змусити його вимагати припинення війни за будь-яку ціну.

BBC: Чи можуть українці на передовій змусити Росію сісти за стіл переговорів?

Петр Павел: Україна демонструє величезну рішучість і мужність, отримує військову та матеріальну підтримку, але має обмеження у живій силі. Вони компенсують це інноваціями, новою тактикою та виробництвом зброї. Однак цього недостатньо для швидкої перемоги.

Економічний тиск і санкції

BBC: Чи згодні ви, що економічний тиск змусить Росію сісти за переговори?

Петр Павел: Так, економічні санкції є потужним інструментом, який не вбиває, але має значний вплив. Російська економіка не витримає тривалого тиску, і рано чи пізно Росія буде змушена домовлятися.

BBC: Чи підтримує Дональд Трамп посилення санкцій?

Петр Павел: Ми продовжуємо пояснювати ситуацію Трампу. Вважаю, що навіть у його інтересах посилити санкції, адже Китай уважно стежить за війною в Україні і може скористатися нерішучістю Заходу. Трамп слухає, але поки обережний у своїх рішеннях.

Майбутнє окупованих територій України

BBC: Ви висловлювали думку, що деякі окуповані території можуть тимчасово залишатися під контролем Росії. Що це означає?

Петр Павел: Моя країна має досвід тимчасової окупації. Україна зараз не може швидко звільнити всі території без великих жертв. Підштовхувати її до цього було б несправедливо. Якщо частина територій тимчасово залишиться окупованою без юридичного визнання, це прийнятно, але ми ніколи не визнаємо їх російськими.

BBC: Чи може Росія добровільно відпустити ці території?

Петр Павел: Рано чи пізно – можливо. Але режим Путіна не вічний, і ситуація в Росії зміниться.

Компроміс із Путіним і мирні переговори

BBC: Чи готові ви до компромісу з Путіним?

Петр Павел: З точки зору справедливості це складно, але реалії такі, що нескінченна війна призведе до великих втрат. Потрібно почати з припинення вогню і мирної угоди, після чого можна відновлювати Україну і, можливо, відновлювати відносини з Росією на інших засадах.

BBC: Чому в Чехії жорстка позиція щодо Росії, але ви пропонуєте Україні компроміси?

Петр Павел: Це самооборона. Ми захищаємося від російських спецслужб і саботажу. Водночас розуміємо, що перемогти Росію без великих жертв складно, особливо з підтримкою Китаю.

Російський вплив і шпигунство

BBC: Які дії Росії викликають найбільше занепокоєння?

Петр Павел: Росія веде гібридну війну: шпигунство, саботаж, кібератаки, дезінформацію. Вона активно діє в Європі, зокрема в Чехії, використовуючи ЗМІ, соцмережі та політичний вплив.

BBC: Скільки російських спецслужб діє в Чехії?

Петр Павел: Багато, але точну кількість важко визначити. Вони працюють через різні прикриття, включаючи торгово-промислові палати та культурні організації.

Підтримка “Радіо Свобода”

BBC: Що можуть зробити ЄС та Чехія для підтримки “Радіо Свобода”?

Петр Павел: Це одне з найважливіших ЗМІ для країн з авторитарними режимами. Чехія ініціювала підтримку, ЄС і окремі країни виділили фінансування. Потрібно шукати довгострокові рішення, щоб зберегти це медіа.

Підсумки

Петр Павел підкреслює важливість підтримки України, дипломатичного тиску на Росію та готовності до переговорів за умови рівності сторін. Він вважає, що окуповані території є тягарем для Росії, а їхнє майбутнє залежить від змін у самій Росії та міжнародної підтримки України.